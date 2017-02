OROSCOPO / Branko, previsioni di oggi 15 febbraio 2017 su Radio Dimensione Suono 2: Acquario ‘sigle’ non soffre, cautela per Cancro e… tutti i segni

OROSCOPO BRANKO, PREVISIONI DI OGGI 15 FEBBRAIO 2017: ACQUARIO TOP, ARIETE FLOP - Buon giorno sotto la dolce influenza delle stelle, buongiorno con la lettura degli astri del caro Branko attraverso la sua striscia quotidiana nel pieno delle frequenze mattutine di Radio Dimensione Suono 2. L'oroscopo che oggi Branko ci offre, in questo giorno sotto la tutela di San Faustino, protettore degli scapoli e delle nubili, si apre all'insegna del segno del giorno, come sempre. Non ha bisogno di un patrono il single Acquario perché in questa fase la Luna ancora è pienamente nel segno, così vale per le donne del segno, fortunate non solo in amore ma in affari, nella sfera familiare, sotto le lenzuola che renderete roventi! Che dire? Il segno del mese è ancora saldamente l'Acquario, è il suo momento, amore e erotismo, ma vogliate questo ardore con il partner anche finalizzato alla maternità, alla paternità ... Non vale lo stesso per l'Ariete per colpa di un quadro astrale negativo con gli amori, la famiglia, i rapporti insomma più stretti. Meglio il lavoro ma il consiglio è quello di non strafare in questa fase particolare. Bella giornata per il Toro: un'ottima Luna quadra negli affari, nel lavoro, anche nella salute, una situazione che evolverà ancora di più. Non è così la sfera di Venere, per questo il focoso Toro dovrà attendere un quadro astrale migliore. Mercoledì ideale per i Gemelli, tutto quadra grazie a Mercurio, arriveranno presto giorni confusi, quindi Branko vi spinge a buttarvi nella mischia, viaggiate, cambiate, siglate accordi ma tutto in breve tempo. Cautela per il Cancro, la Luna è in Bilancia, cautela ovunque, anche tra le pareti domestiche; in arrivo occasioni di guadagno, starà in voi capire quali sono le migliori, sta in voi scegliere, determinare la vostra fortuna. Leone oggi importante (continua il suo periodo d'oro) grazie ad una Luna congiunta a Giove in terza casa che agevola il segno di fuoco nelle pratiche legali, nelle noiose burocrazie, ma è una Luna ideale anche per l'amore, anche se il consiglio è la misura, la piccola cautela.

OROSCOPO BRANKO, PREVISIONI DI OGGI 15 FEBBRAIO 2017: AHI BILANCIA, MA CHE SAGITTARIO! - Le stelle e Branko non si “defilano” nel concedere qualche grattacapo alla povera Bilancia. Venere, ieri in Bilancia, a questo segno ancora dedica qualche periodo nelle case dell'amore, ancora per oggi il vostro fascino è irruente; il problema è Marte, piccolo tormento nascosto soprattutto nell'ambito delle collaborazioni, degli affari. Per la Vergine è consigliata una nuova attenzione alle problematiche familiari, Saturno è dietro l'angolo e vi tormenta silente, non rimanete voi stessi in silenzio, prudenza quindi per la casa, ottime possibilità invece negli affari. Lo Scorpione è defilato e il consiglio di Branko è quello di rimanervi, nel pieno recupero delle energie prima del grande carico di lavoro, anche di soddisfazioni, alla fine dell'inverno; il consiglio è anche quello di dare di più in amore, in famiglia. Avvincente il Sagittario che prosegue l'ottima settimana, davvero eccitante il suo quadro astrale, soprattutto nella carriera, nel lavoro, offerte interessanti in arrivo, ma questa Luna, la sua congiunzione con altri pianeti, consiglia anche di affrontare le questioni della sfera intima, della famiglia, non trascurate questo aspetto, prevenite le future crisi domestiche! Amici del Capricorno, Urano e Marte in Ariete non sono ideali per l'amore e la famiglia ma per la salute sì, una congiunzione che vi rende tonici, sfacciati nelle conquiste, intraprendenti anche nell'uso del vostro 'savoir faire' anche sul lavoro, conquistatori di colleghi, di clienti ... Per i Pesci mobilità di pensiero e sentimento, stimoli che per i Pesci sono il pane quotidiano, romantici e votati alla sfera emozionale, ne fanno il segno dolce per eccellenza dell'intero zodiaco e in questi giorni, le case sono colme di pianeti rivolti alla dolcezza, alla tenerezza, le vostre qualità si esaltano. C'è però anche la tendenza all'incostanza, rimanete ben fissi sulla vostra strada, evitate le situazioni confuse, quelle nelle quali non siete portati.

© Riproduzione Riservata.