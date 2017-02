Oroscopo / Paolo Fox previsioni del giorno, oggi 15 febbraio 2017, su LatteMiele: Sagittario, Leone, Ariete, Cancro e gli altri segni

OROSCOPO PREVISIONI DI PAOLO FOX PER OGGI, 15 FEBBRAIO 2017 - Lo spazio dedicato alle stelle da Latte e Miele diventa l'occasione per un nuovo incontro con Paolo Fox ed il suo Oroscopo 2017. Che cosa ci diranno gli astri per oggi, mercoledì 15 febbraio? Gli appassionati dello Zodiaco sono in attesa di scoprire tutto riguardo alle previsioni del celebre astrologo, per scoprire che cosa succederà al nostro segno nella giornata odierna. Alcuni potranno dichiararsi fortunati, come nel caso dell'Ariete, mentre altri si trovano in piena balia delle onde emotive, come nel caso dei Pesci. E mentre i Toro sono sottotono, il Sagittario è protetto dalle stelle e sente il bisogno di agire. Alle spalle lo Scorpione ha un San Valentino piuttosto teso, anche se le giornate di venerdì e sabato saranno migliori. I Leoni riprendono quota grazie agli aspetti positivi di tanti pianeti, che spingono verso nuovi progetti lavorativi. E se la Vergine è indeisa e non sa cosa fare da maggio in poi, la Bilancia si trova in una forte situazione di stallo, in cui dovrà rimandare ancora dei progetti, slittando il tutto fino a marzo.

TUTTI I SEGNI ZODIACALI - Vediamo di seguito il dettaglio con le previsioni dell'Oroscopo 2017 di Paolo Fox: ARIETE - I nati del segno vengono travolti da un'ondata forte e fortunata, anche se sono stressati. Un Ariete senza battaglia è perduto, quindi ben venga anche qualche scontro. La Luna opposta indica che ci potrebbe essere qualche persona contro, attenzione a Bilancia e Capricorno in particolare. C'è un grande recupero in questi giorni, soprattutto giovedì. Entro domenica ci sono amori in corso, mentre chi è single può avere anche più di una persona sotto controllo. TORO - Un lieve calo dal punto di vista emotivo per i nati del Toro, almeno fino a giovedì non devono fare troppo. Per qualcuno è un momento utile dell'anno per gestire questioni di carattere economico. Per quanto riguarda i soldi, non è detto che ci siano delle spese impreviste, ma potrebbe esserci bisogno di maggiori entrate in famiglia. Giovedì e venerdì deve evitare problemi quindi se c'è qualcosa da affrontare è bene farlo oggi. GEMELLI - È una giornata interessante per i Gemelli, che potrebbero innamorarsi di una persona conosciuta da poco, per caso. Conta molto il gioco in tutti i settori della vita, anche in amore, ma attenzione a non prendere lucciole per lanterne. Gennaio è stato un mese no, mentre febbraio si rivelerà un mese importanti per i contratti e gli accordi. Anche se a rallentatore, a causa di Saturno. CANCRO - Il Cancro è nel pieno di un grande marasma interiore emotivo. Non ha le idee chiare su cosa fare e deve affrontare un disagio e fare ordine nella propria vita forse anche chiudere situazioni difficili. C'è un disagio e bisogna affrontarlo con attenzione. Chi ha un lavoro creativo o si affida ad altri per lavorare, potrebbe voler rivolgersi ad enti e società. In amore quello che nasce adesso è da valutare con calma, le storie sono un po' difficili da vivere. LEONE - I nati sotto il segno del Leone sono molto attivi fino all'estate. Se un'attività non consente una crescita si può dire basta o mediare. Una forte ribellione interiore è causa anche di rivoluzione importante nella vita del segno. Entro tre mesi la situazione andrà a migliorare ulteriormente: sono in arrivo accordi, incontri e rinnovi di lavoro. Per chi si è separato oppure ha chiuso una storia nel 2016, potrà finalmente recuperare l'amore. Nel caso in cui una coppia non sia riuscita a reggere le turbolenze degli ultimi mesi o un anno, dovrà tuttavia chiudere i battenti. VERGINE - I nati di questo segno si stanno chiedendo cosa fare nei prossimi mesi da maggio in poi. Periodo di esami, prove, qualcuno ha ricevuto anche qualche premio di recente. Tutto quello che nasce agli inizi di quest'anno dà delle soddisfazioni, ma non completa come invece si vorrebbe. Chi lavora in un'azienda però può cambiare riferimenti e allontanare persone ritenute inutili. Anche nel cuore l'agitazione si fa sentire, anche in amore. BILANCIA - I nati della Bilancia hanno un oroscopo ambiguo caratterizzato da Giove che protegge mentre alcune persone vi sono contro. Forse in questi giorni qualcuno ha accusato i nati del segno di non aver fatto tutto giusto, di essere superabile, ma non è così. Le emozioni sentimentali e le relazioni del periodo non sono facili da gestire. Attenzione agli amori lontani. Chi doveva partite con un progetto dovrà rimandare tutto a fine mese o inizi di marzo. SCORPIONE - È una giornata particolare per lo scorpione che ha vissuto un San Valentino in tensione. Qualcuno a gennaio ha vissuto un grande colpo di fulmine, altri continuano a vivere il loro amore ma dovrebbero trovare la voglia di far l'amore. Venerdì e sabato sono le giornate migliori. Bello il cielo per i progetti della seconda metà dell'anno. SAGITTARIO - Le stelle proteggono il Sagittario, che in questo momento è pieno di volontà di azione. Se qualcuno si lamenta è perché probabilmente si è assuefatto ad una vita monotona che non fa al porprio caso. Si sente un vigore dentro che sta a significare che ssi vive una vita che non desidera. Molti dovranno laurearsi, diplomarsi o fare delle scelte importanti. CAPRICORNO - Il Capricorno potrà ripartire da zero, soprattutto le persone mature. Una tendenza del segno, che non trova il segno impreparato. Non ha problemi in questo periodo ma deve considerare il parere degli altri senza fare di testa sua. In amore, se qualcuno non ti guarda come vorresti o scappa di fronte alle scelte della vita, potresti arrivare a tirare le orecchie. ACQUARIO - È un momento particolare per l'Acquario che ha voglia di cambiare, espandere la propria esperienza altrove, anche all'estero. Ora deve fare delle scelte per la casa e per la famiglia. Acquisti in arrivo per chi può spendere, altrimenti sono in vista dei cambiamenti che favoriscono l'amore. Incontri positivi. PESCI - Il segno dei Pesci, da bravo segno d'acqua, alterna momenti di grande agitazione ad altri di totale apatia. Sarebbe bene mantenere il controllo di alcune situazioni, anche del danaro. Da tempo Giove non è più opposto, ma qualcuno ha messo in discussione i propri guadagni, ultimamente. La seconda parte dell'anno è eccellente, quindi si può ripartire anche per una causa o una questione legale che era bloccata da tempo.

