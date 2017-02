PATHFINDER - LA LEGGENDA DEL GUERRIERO VICHINGO/ Su Rai 4 il film con Karl Urban e Moon Bloodgood

PATHFINDER - LA LEGGENDA DEL GUERRIERO VICHINGO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 15 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Pathfinder - La Leggenda del guerriero Vichingo è il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 15 febbraio 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di genere avventura realizzata nel 2007 da una coproduzione tra Stati Uniti e Canada con alla regia Marcus Niespel mentre nel cast figurano Karl Urban, Moon Bloodgood, Russell Means e Clancy Brown. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PATHFINDER - LA LEGGENDA DEL GUERRIERO VICHINGO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 15 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Siamo nel nord America, Ghost (Karl Urban) vive all’interno di una banda di vichinghi in cui il capo è suo padre. Questi sono spietati assassini che vivono facendo soprusi ed angherie, man mano che avanzano, i vichinghi procedono la loro opera di razzia passando di villaggio in villaggio ma un giorno la loro nave si imbatte in una violenta tempesta che causa una serie di vittime. L’unico a salvarsi è Ghost, per fortuna però il giovane fanciullo viene aiutato da una donna indigena che giorno dopo giorno lo avvia ai loro usi e costumi. Tuttavia quando il ragazzo cresce vorrebbe diventare un guerriero, ma il capo degli indigeni non lo ritiene ancora consapevole del ruolo che andrebbe a ricoprire in questo modo. Il capo infatti dice che Ghost è ancorato al passato ed ai suoi demoni per poter andare avanti. La situazione si complica maggiormente quando dalla Scandinavia arrivano alcuni vichinghi che vogliono fare razzia di tutto, portando morte e distruzione. Ghost si accorge delle imbarcazioni e si reca subito al villaggio per avvisare tutti ma purtroppo è già tardi in quanto i vichinghi hanno già ucciso tutti. Viene allora catturato ma per fortuna riesce a scappare trovando un valido nascondiglio in un altro villaggio popolato da indigeni che avvisa del pericolo che stanno correndo rimanendo lì. Questi però preferiscono restare e combattere il nemico piuttosto che scappare. Anche Ghost decide di combattere al loro fianco e dopo aver creato una sorta di sinergia con la figlia del capo riescono a sconfiggere alcuni vichinghi ma poi quest’ultimi catturano Ghost, il capo tribù e sua figlia. Questi iniziano ad essere torturati perché non vogliono rivelare dove si trovano gli altri villaggi indigeni, ma Ghost decide di parlare quando stanno per uccidere la donna di cui è innamorato ed ossia la figlia del capo tribù. Ghost però ha in mente un piano, così suggerisce al gruppo di vichinghi che parte alla volta del villaggio di arrampicarsi sulla montagna e seguire un sentiero stretto. Tuttavia questa si rivela una trappola, Ghost, dopo un duro scontro con un vichingo riesce a salvare il suo popolo.

