POMERIGGIO 5/ Barbara D’Urso parlerà ancora del Festival di Sanremo? Riassunto dell’ultima puntata (oggi, 15 febbraio 2017)

POMERIGGIO 5, IL RIASSUNTO DELLA PUNTATA DI IERI (oggi, 15 febbraio 2017) - Anche oggi ritroveremo Pomeriggio 5 e la sua padrona di casa, Barbara D’Urso, quali saranno i servizi di oggi? In attesa di vedere una nuova puntata del programma, ripercorriamo i servizi e i dibattiti della puntata di ieri, 14 febbraio 2017. La puntata si è aperta con la solita raggiante Barbara D'Urso che dopo aver ringraziato i telespettatori per gli ascolti boom, apre la puntata parlando di Francesco Gabbani, fresco vincitore del Festival di Sanremo. In diretta sono intervenuti i genitori del ragazzo, che hanno parlato della gioia che hanno provato nel vedere l'inaspettata vittoria del figlio, e che hanno anche improvvisato il balletto di "Occidentali's Karma", creando un siparietto davvero divertente. Breve parentesi sanremese anche sulla storia d'amore fra Lele ed Elodie, sbocciata sui banchi di Amici e che ancora oggi va avanti senza intoppi. Il ragazzo napoletano ha trionfato nella categoria giovani di Sanremo con il suo pezzo "Ora mai", la ragazza ha fatto bella figura sul palco dell'Ariston e sta avendo molto successo in radio e sul Web con il suo brano, ma il loro amore non si è affatto affievolito (clicca qui per vedere Lele ed Elodie insieme di ritorno da Sanremo). Collegamento anche con gli amici di Lele, raggianti per la vittoria del cantante uscito dalla scuola di Amici. In diretta si è seguita anche l'operazione per la pelle in eccesso di Mary Segneri, ex concorrente del Grande Fratello, che è riuscita a perdere in poco tempo 65 chili, dimagrendo in modo sorprendente. La ragazza dopo tre ore di intervento si è concessa ad alcune dichiarazioni, affermando di essere molto felice e di riuscire finalmente ad accettare se stessa, cosa che non riusciva a fare prima quando pesava 65 chili di troppo. Si è poi tornati sul Festival di Sanremo, con un gruppo di abitanti di Cellino San Marco, il paese natale di Al Bano Carrisi, in collegamento con lo studio per protestare contro la prematura eliminazione del cantante pugliese. C'è stata verso la fine della trasmissione anche l'intervista a Paola Turci, che ha parlato dell'incidente che l'ha distrutta e poi fatta rinascere e ha parlato della sua positiva esperienza a Sanremo. La puntata si chiude con le ultime notizie dall'Honduras per quanto riguarda "L'Isola dei Famosi". Barbara D'Urso tornerà ad occuparsi di Sanremo anche oggi, 16 febbraio 2017?

