RALLY ITALIA TALENT / Parte il Grande Fratello dei motori su Automoto Tv, il nuovo reality sulle automobili. Dove guardarlo (oggi, 15 febbraio 2017)

RALLY ITALIA TALENT, PARTE IL GRANDE FRATELLO DEI MOTORI SU AUTOMOTO TV: VISIBILE SU SKY E IN DIRETTA STREAMING SUL SITO UFFICIALE (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - Domani parte l'avventura di Rally Italia Talent nuovo reality show sul mondo dei motori e che mette al centro la protagonista Abarth 505 Competizione. Sono oltre cinquemila gli iscritti che da tutta Italia si propongono per diventare i campioni di domani. Sicuramente un programma interessante che rompe gli schemi con un passato troppo spesso influenzato dai programmi americani. Il programma si potrà seguire in televisione al canale 148 di Sky Automoto Tv. Anche chi non è abbonato però alla televisione satellitare potrà seguire il programma in diretta streaming sul sito ufficiale del canale e cioè www.automototv.it. Sarà interessante vedere come sarà strutturato il programma che sarà condotto da Guido D'Amore esaminatore di Aci Rally Italia Talent. Sono state promesse poi tante sorprese che però verranno disvelate solo puntata dopo puntata.

