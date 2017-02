REAL MADRID-NAPOLI/ In tv e streaming in chiaro su Rsi La2 e Zdf? Facciamo chiarezza (Champions League 2017)

REAL MADRID-NAPOLI IN TV E STREAMING IN CHIARO? LE INFO SU RSI LA2 E ZDF (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - L’attesa è quasi finita per Real Madrid-Napoli, e si riaccende il tormentone su dove vederla in chiaro (gratis) in tv o in streaming, magari sulle Rsi (la televisione svizzera) o Zdf (quella tedesca). La madre di tutte le partite per i tifosi partenopei - che però non hanno intenzione di sborsare nemmeno un euro a favore di chi ha legittimamente acquistato i diritti tv della Champions Lesgue e che hanno visto sfumata la speranza di una trasmissione in chiaro di Real Madrid-Napoli su Canale 5, sono di fronte al "problema" rappresentato da Mediaset Premium: è possibile vedere l’andata degli ottavi di Champions League in chiaro e senza costi aggiuntivi? Stante la visibilità solo per abbonati Premium Sport all’evento dia gusta sera, il tifoso napoletano che non possiede il decoder di Premium è davvero destinato a seguire le gesta di Mertens e Cristiano Ronaldo alla radio? All’estero, i due canali maggiormente utilizzati dagli italiani per vere elettorale partite in chiaro e senza costi sono di norma la Zdf tedesca e la svizzera Rai La2, anche se per la partita Real Madrid-Napoli le novità non sono certo rosee per i tifosi napoletani. ZDF non trasmetterà il match, ma farà vedere Bayern Monaco-Arsenal. La partita si vedrà invece su Rsi LA2, ma occhio alle “bufale” che sveliamo qui sotto.

REAL MADRID-NAPOLI IN TV E STREAMING IN CHIARO? FACCIAMO CHIAREZZA (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Real Madrid-Napoli non è possibile vederla in chiaro e senza costi aggiuntivi: la possibilità di vedere la partita di Champions League questa sera alle 20.45 sarà disponibile sì su questo canale della tv svizzera, ma solo per chi + residente in Svizzera o in alcune zone del nord Italia al confine con la Svizzera. Ecco l’annuncio del sito Rsi: «Tutte le reti televisive e radiofoniche della SRG SSR sono trasmesse via satellite (DVB-S) e digitale terrestre (DVB-T) con tecnologia digitale, che garantisce un’eccellente qualità audio e video. Per motivi legati alla legislazione sui diritti d’autore, i programmi tv via satellite vengono criptati. Per la decodifica è necessaria la relativa smartcard Sat Access (in codifica sataccess), riservata ai domiciliati in Svizzera e ai cittadini svizzeri residenti all’estero. Per ricevere i programmi in DVB-T (in riguardo agli apparecchi più anziani) é sufficiente un decoder DVB-T (settop-box), da allacciare tra un comune televisore e un’antenna tradizionale». Questo significa che per chi è residenti in Italia il canale sarà criptato, stesso discorso per lo streaming video sul sito di Rsi che verrà criptato durante l’orario della partita proprio per consentire l’esclusivo diritto di Premium Sport a trasmettere in Italia il match di Champions League. Ecco dunque l’unico modo per vedere il match: «In occasione degli ottavi di finale, Premium garantirà la visione di tutte le partite in programma e, per quanto riguarda i match di andata e di ritorno delle italiane, manterrà l’esclusiva assoluta. Tradotto: i match di Napoli e Juventus saranno solo su Premium e quindi visibili esclusivamente dagli abbonati», scrive Premium che trasmetterà Real Madrid-Napoli alle n diretta alle ore 20.45 su Premium Sport HD con telecronaca di Sandro Piccinini e commento tecnico di Aldo Serena.

© Riproduzione Riservata.