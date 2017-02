Raz Degan / Isola dei Famosi 2017, la polemica non si placa: sopravvivenza o polemica/spettacolo?

RAZ DEGAN, ISOLA DEI FAMOSI 2017, LE POLEMICHE NON SI PLACANO - Raz Degan non è all'Isola dei Famosi 2017 per dare spettacolo. Questo è quello che si può evincere dalle sue ultime dichiarazioni date in diretta lunedì scorso durante la puntata andata in onda su Canale 5. La frase che il bell'attore e modello ha continuano a ripetere è "ho sbagliato a venire qui". Raz Degan pensava di trovare un vero e proprio gioco di sopravvivenza dove la sua missione sarebbe stata quella di tenere i compagni asciutti e procurare loro del cibo tenendo il fuoco acceso. Se questo fosse il gioco Raz Degan avrebbe già vinto ma, in realtà, non è così. Alessia Marcuzzi ha deciso di farglielo notare creando un vero e proprio caso di cui lo stesso modello non avrebbe voluto parlare. La sua idea è quella di continuare a sopravvivere eliminando il resto rendendo lo spettacolo arido di emozioni e di scontri che fanno trash e alzano gli ascolti. Dopo la ramanzina della conduttrice e dei compagni naufraghi, riuscirà a cambiare?

RAZ DEGAN, ISOLA DEI FAMOSI 2017, L'EX DI PAOLA BAROLA "COLPEVOLE" DI QUESTO FLOP? - L'Isola dei Famosi 2017 non sta ripetendo il successo dello scorso anno e la colpa non è certo di Raz Degan e della mancata interazione con gli altri naufraghi ma di scelte (forse obbligate) fatte dalla stessa produzione del programma. I telespettatori affezionati al reality e al genere assolvono Raz Degan e puntano il dito sugli "aiutanti" di Alessia Marcuzzi. Vladimir Luxuria e le sue incursioni non sono certo come quelle di Mara Venier e Alfonso Signorini e anche Stefano Bettarini è come il mitico Alvin. Per quest'ultimo L'Isola dei Famosi è stata una vittoria vera e propria e per il calciatore le cose non stanno andando così bene tanto da arrivare a inventarsi anche una possibile liason con Dayane Mello. Raz Degan smetterà di essere il colpevole designato per tutti i mali dell'Isola dei Famosi?

