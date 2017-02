Riccardo Scamarcio è Orlando/ Al secolo Bruno Gigliotti è il fratello di Dalida nel film su Rai 1 (oggi, 15 febbraio 2017)

RICCARDO SCAMARCIO È ORLANDO NEL FILM DI DALIDA (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - Riccardo Scamarcio è uno degli attori che hanno contribuito alla realizzazione di Dalida, il film sulla cantante italo - egiziana nata nel 1933 e che si è tolta la vita il 3 maggio 1987 con un'overdose di barbiturici. Riccardo Scamarcio interpreta Orlando, nome d'arte di Bruno Gigliotti, fratello di Dalida e produttore della cantante: i due sono sempre stati molto vicini, lavorando e crescendo insieme, e dopo la sua morte Orlando ha continuato a lavorare per mantenere viva la sua memoria nel mondo. Anche Orlando aveva iniziato con una carriera come cantante negli anni Sessanta, per poi abbandonare tutto per dedicarsi interamente alla sorella con le sue società Orlando International Shows e Grand-Frère du Show-Biz. Oggi Orlando continua a lavorare nel mondo della musica, soprattutto in Francia, ed è il produttore della cantante Helene Segara. Ha aiutato Sveva Alviti a calarsi nei panni di sua sorella Dalida, insegnandole come essere lei e risultare convincente.

RICCARDO SCAMARCIO È ORLANDO NEL FILM DI DALIDA. LA CARRIERA (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - Riccardo Scamarcio è nato nel 1979 e, dopo un'adolescenza turbolenta che lo porta ad allontanarsi dalla scuola, inizia a sviluppare la passione per la recitazione. Il suo primo ingaggio è nel 2001 con Ama il tuo nemico 2 e poi entra nel cast della serie televisiva Compagni di scuola. Nel 2003 è la volta di Ora o mai più, film che documenta la vita di un collettivo universitario, e nel 2004 ottiene il ruolo da protagonista nel film Prova a volare. Il successo arriva per lui però con la trasposizione cinematografica del libro Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia, in cui ottiene la parte del ribelle Step: la storia d'amore con Babi lo getta nell'olimpo dei teen idol ed è iniziato a essere richiesto da numerosi attori. Ha partecipato anche a cast di film internazionali come John Wick 2 con Keanu Reeves e Ruby Rose. E stasera lo vediamo anche in Dalida!

