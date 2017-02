STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il bello delle donne-Alcuni anni dopo, Le Iene show e The Bourne Legacy (mercoledì, 15 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 15 FEBBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, mercoledì 15 febbraio2017, la programmazione Mediaset sarà in grado di soddisfare le esigenze di tutti i telespettatori. Dalle serie tv più amate degli ultimi anni, ad una ricca e variegata offerta di film e programmi d'intrattenimento per tutta la famiglia. Su Canale 5 viene proposta una nuova putata de Il bello delle donne, alcuni anni dopo, mentre su Italia 1 grande attesa per il ritorno de Le Iene show, l'azione è di casa invece su Rete 4 con il film The Bourne Legalicy. Sul resto dei canali Mediaset invece, si continua con con film dal genere commedia e thriller ma non mancherà un programma dedicato alla musica. Dopo questa breve analisi, scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Si parte alle ore 21.15 su Canale 5 con una nuova puntata dei Il bello delle donne, alcuni anni dopo, una delle mini serie tv più amate dal pubblico italiano che annovera tra i protagonisti attrici del calibro di Giuliana De Sio, Lina Sastri e Barbara De Rossi. A seguire, in seconda serata alle 23,30, andrà in onda l'approfondimento giornalistico targato Matrix con la conduzione di Nicola Porro. Su Italia Uno, dalle 21:15, ritorna in prima serata Le Iene show, uno dei programmi d'intrattenimento più seguiti delle reti Mediaset. Rete 4, a partire dalle 21.15 propone il film d'azione The bourne legacy, quarto film della quadrilogia cinematografica che racconta la travagliata storia di Jason Bourne. Su La5 c'è ancora spazio per il grande cinema.

Alle 21.10 verrà trasmesso il film commedia dal titolo Un'ottima annata-A good year, diretto da Ridley Scott ed interpretato magistralmente da Russel Crowe. Il film racconta la storia di Max Skinner, un uomo d'affari londinese che improvvisamente si troverà unico erede di un vigneto in Francia di proprietà del suo defunto zio. Su Mediaset Extra dalle 21.15 andrà in scena la replica del programma musicale Music, condotto da Paolo Bonolis e andato in onda in prima serata su Canale 5. Iris, dalle 21.00, da spazio al film thriller Il collezionista, diretto da Gary Fleder la cui storia è basata sulla trama dell'omonimo romanzo di James Patterson.

Il film racconta di Alex Cross poliziotto e criminologo sulle tracce di sua nipote scomparsa nel nulla. Su Italia 2 spazio alla comicità italiana con il film commedia Com'è bello far l'amore, con Claudia Gerini e Fabio De Luigi. La vita matrimoniale di Andrea e Giulia verrà sconvolta dall'arrivo di Max, amico di vecchia data di Giulia e famoso pornodivo che tenterà di rivitalizzare la vita coniugale della coppia. Su Top Crimes dalle 21.10 andranno in onda gli ultimi tre episodi della sedicesima stagione di Law & Order. Per finire Boing dalle 21.10 propone The Next Step, serie televisiva che narra le avventure di un gruppo di ballerini studenti di una scuola di danza canadese.