STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Dalida, N.C.I.S. e Chi l'ha visto? (mercoledì, 15 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 15 FEBBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, mercoledì 15 febbraio 2017, sulle reti Rai troviamo in programmazione diversi film e telefilm molto interessanti, insieme ad alcuni programmi culturali e di approfondimento giornalistico. Gli occhi del pubblico e della critica sono puntati senza dubbio su Rai Uno, il canale sul quale andrà in onda il film di nuova produzione "Dalida". Pellicola che è stata già proiettata nelle sale cinematografica della Francia, dove ha riscosso un grande consenso, questa storia in due puntate dedicata alla grande cantante viene ora presentata per la prima volta sul piccolo schermo. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Su Rai Uno, si attende in prima serata il film Dalida, che è stato presentato anche in occasione della prima puntata del Festival di Sanremo. Del resto la storia della cantante di origini calabresi si è intrecciata strettamente con questa kermesse e alcune scene del film sono state girate proprio all'interno del teatro Ariston. La protagonista femminile, che ha vestito i panni della cantante compagna di Tenco è l'attrice Sveva Alviti, che ha già dichiarato di essersi profondamente legata a questo personaggio. In seconda serata, sempre su Rai Uno andrà in onda una nuova puntata del talk show di Bruno Vespa "Porta a Porta". Come sempre, nel corso del programma ci si concentrerà sull'attualità politica e sulle notizie di cronaca che arrivano dal nostro paese e se ne discuterà insieme agli ospiti presenti in studio.

Rai Due propone per il prime time di mercoledì una serata all'insegna del poliziesco con il telefilm N.C.I.S. e a seguire N.C.I.S Los Angeles. Su Rai Tre alla stessa ora, a partire dalle 21.15, la giornalista Federica Sciarelli condurrà invece una nuova puntata di "Chi l'ha visto?", il programma di pubblica utilità in cui ci si occupa di tutti i casi più recenti di persone scomparse e di quelli che da anni cercano ancora una soluzione. In seconda serata, sulla stessa rete, vi sarà spazio invece per l'approfondimento giornalistico con il TG3 Linea Notte. Rai 4 propone il film d'avventura "Pathfinder - La Leggenda del Guerriero Vichingo" con Karl Urban che interpreta il coraggioso guerriero Ghost. Si tratta di un film capace di incollare al teleschermo gli amanti dell'azione con fondo storico. Su Rai 5, il canale culturale, si dedica invece la serata alla musica. Verrà trasmesso infatti il programma "Frank Sinatra, All or nothing at all", un interessante e accurato documentario che illustra i momenti salienti della vita del cantante. Se Rai Movie propone alle 21.05 un classico del cinema, "Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro", del regista Guy Hamilton e con e con il grande Roger Moore nei panni di James Bond, su Rai Premium troviamo infine la riproposizione di una fiction di grande successo. Si tratta de Il Giovane Montalbano. Quello che andrà in onda in prima serata è l'episodio intitolato "Il terzo segreto".