STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Dance Dance Dance, Law & Order e Matrimonio a prima vista Australia (mercoledì, 15 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 15 FEBBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, mercoledì 15 febbraio 2017, la piattaforma satellitare di Sky riserva ai suoi abbonati una programmazione molto varia tra serie tv e reality show che vengono trasmesse su Fox, Fox Crime e Sky Uno dove prenderanno il posto in prima serata precisamente Dance Dance Dance, Law & Order e Matrimonio a prima vista. Passando ai canali dedicati al cinema invece le proposte sono i seguienti generi, commedia, fantascienza animazione e drammatico, insomma una programmazione adatta a tutti i gusti dei telespettatori e soprattutto per tutta la famiglia. Ma adesso passiamo al dettaglio della programmazione della serata di Sky.

Su Sky Cinema 1 alle 21.15 va in onda la commedia Dobbiamo parlare, film di Sergio Rubini del 2015 con Isabella Ragonese e Fabrizio Bentivoglio. Dobbiamo parlare è la frase più temuta in ogni coppia, incipit di litigate, divorzi e separazioni. In una serata a casa di amici, due coppie parleranno veramente e ciò che si scoprirà non sarà sempre confortante. Su Sky Cinema Hits invece dalle 21.15 viene trasmesso un nuovo episodio della serie di fantascienza Avengers: Age of Ultron. Il film sugli eroi Marvel diretto da Joss Whedon sarà ambientato nell'epoca in cui lo Shield è stato chiuso a causa delle infiltrazioni dell'Hydra, e a difendere il pianeta rimangono solo gli Avengers, che oramai sono conosciuti da tutti.

Sarà allora che Tony Stark, interpretato dal sempre brillante Robert Downey Jr., riesumerà il progetto Ultron, un programma di intelligenza artificiale con lo scopo di difendere il mondo. Ma si sa, quando intervengono i computer sono sempre guai. Sulla rete che riunisce tutte le famiglie davanti alla tv, Sky Cinema Family, alle ore 21 andrà in onda Le avventure di Fiocco di Neve, film di animazione di Andre's G. Schaer, in cui viene raccontata romanzescamente la storia dell'unico esemplare di gorilla albino rimasta sulla terra. Un film interessante per tutti, che si avvale bene del live action e della computer grafica. Uscito nel 2012 ha riscosso un ottimo successo di critica. Su Sky Cinema Passion alle 21 abbiamo il drammatico The words, di Brian Klugman-Lee Sternthal, che vede la partecipazioni di Bradley Cooper, Zoe Saldana e Olivia Wilde. Un film intrigante su menzogna e verità, vita autoriale e finzione, che ripercorre la storia d'amore clandestino tra uno scrittore e una dottoranda, e tra personaggi inventati e realtà.

Su Sky Cinema Max alle ore 21.00, va in onda Sotto corte marziale, film del 2002 che vede le encomiabili interpretazioni di Bruce Willis e Colin Farrell. Il film, rielaborazione dell'omonimo romanzo di John Katzenbach, segue uno studente di legge Thomas Hart (Colin Farrell) nella sua vita una volta arruolatosi per la prima guerra mondiale. Se invece preferite scegliere una serata di evasione e divertimento, Sky offre il perfetto reality d'intrattenimento: Dance Dance Dance, su Sky Fox e Sky Fox Life, oppure per i più romantici Matrimonio a prima vista Australia su Sky Uno.