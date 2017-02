Stefano De Martino / Elena D'Amario parla del loro rapporto (oggi, 15 febbraio 2017)

STEFANO DE MARTINO E IL RAPPORTO CON ELENA D'AMARIO (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - Cosa c'è tra Elena D'Amario e Stefano De Martino? Sono in molti a esserselo chiesto nell'ultimo periodo, ma i due ballerini del talent di Amici di Maria De Filippi hanno sempre negato di avere una storia e hanno sempre detto di essere molto amici. Recentemente però Elena D'Amario è tornata a parlare del loro rapporto, e ha detto alcune frasi che in realtà fanno pensare che non si stiano proprio indifferenti: "Siamo molto legati, ci vogliamo bene… Ci siamo incontrati che eravamo adolescenti, è stato un periodo di formazione indimenticabile. E infatti tra me e Stefano si è creato un feeling profondo, una grandissima e bellissima amicizia. Non ho la sfera di cristallo per sapere cosa succederà tra noi. Non do nulla per scontato. Quando torno a casa è piacevole rivedersi. Conduciamo entrambi vite intense, ricerchiamo tutti e due la semplicità", ha detto Elena D'Amario in un'intervista al settimanale Gente.

Già qualche tempo fa si parlava di un flirt possibile tra Stefano De Martino ed Elena D'Amario, ma i due hanno sempre detto di essere grandi amici. Se però non fosse così semplice? Nel corso del tempo, soprattutto dopo la sua separazione da Belen Rodriguez, sono stati attribuiti a Stefano numerosi flirt da lui mai confermati. Non sappiamo quindi se sia single o se voglia tenere riservata una sua eventuale relazione con qualcuno, che potrebbe rischiare di essere fagocitata dai riflettori dei media mainstream, sempre a caccia di gossip e notizie sensazionali. Per adesso si gode la sua libertà e il suo lavoro: un po' meno suo figlio Santiago, che puù vedere solo due weekend al mese, cosa che da molti è stata giudicata un po' eccessiva. Per cercare di distendersi un po', inoltre Stefano De Martino è andato in vacanza alle Mauritius, dove ha provato a rilassarsi dopo il burrascoso periodo passato a seguito del divorzio da Belen.

