Sveva Alviti è Dalida / La cantante forte e fragile uccisa dai suoi demoni (oggi, 15 febbraio 2017)

SVEVA ALVITI È DALIDA, LA CANTANTE UCCISA DAI SUOI DEMONI (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - Sveva Alviti è Dalida, la cantante italo - egiziana che ha fatto sognare il mondo con la sua voce straordinaria e che si è suicidata il 3 maggio 1987 con un overdose di barbiturici. Chi è Sveva Alviti? Sono in molti a non saperlo dato che l'attrice prima di Dalida era sconosciuta al grande pubblico: una carriera da modella e tanti provini andati male, Sveva Alviti stava per rinunciare al sogno del cinema. Fino a che, come racconta a un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, non ha incontrato Dalida, all'anagrafe Iolanda Cristina Gigliotti. Una donna che è riuscita a incantare il mondo con la sua voce ma che all'interno era squarciata da demoni che l'hanno portata a uccidersi proprio come il grande Luigi Tenco, con il quale aveva una storia d'amore. Sveva Alviti questa sera fa rivivere Dalida, il suo talento e la sua vita vissuta sempre in bilico, in un film che sarà trasmesso questa sera su Rai Uno.

SVEVA ALVITI È DALIDA, LA CANTANTE UCCISA DAI SUOI DEMONI (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - Sveva Alviti ha sempre avuto la passione per il cinema, e sin da piccola voleva fare l'attrice. Come ha raccontato a La Stampa, ha finanziato i suoi studi di recitazione lavorando come fotomodella, una carriera a cui non aveva mai pensato fino a che la sorellina più piccola non ha deciso di iscriverla a un concorso. Come ha fatto Sveva Alviti a dare vita a Dalida? La ragazza è andata al provino non sapendo né ballare, né cantare e non conoscendo il francese, ma la sua interpretazione di Je suis malade le ha fatto sbaragliare una concorrenza agguerritissima: ai provini, infatti, si erano presentate anche Penelope Cruz e Laetitia Casta. "Come ha detto Meryl Streep: «Metti la tua sofferenza e fanne arte». Ecco, è quello che mi è accaduto con lei. Abiti, pettinatura, il trucco, la gestualità: è stato un lavoro totalizzante da cui ancora non sono uscita. Da ragazzina ho praticato il tennis in forma agonistica: questo mi ha dato disciplina, testardaggine e capacità di concentrazione che mi hanno molto aiutata", ha detto Sveva Alviti a La Stampa.

