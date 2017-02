THE BOURNING DEAD/ Su Cielo il film con Danny Trejo e Thomas Downey

THE BOURNING DEAD, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 15 FEBBRAIO 2017: IL CAST - The bourning dead è il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 15 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere thriller che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2015 per la regia di Rene Perez. Nel cast sono presenti Danny Trejo, Thomas Downey, Moniqua Plante, Nicole Cummins, Kevin Norman, Julia Lehman e Tom Nagel. Ma vediamo nel detaglio la trama del dettaglio.

THE BOURNING DEAD, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 15 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato in California, qui vive un uomo di nome Stevens di professione scienziato che sta lavorando su di un caso molto particolare. Stevens, in questo momento, si trova in compagnia della sua assistente Eva Jones e i due stanno studiando l’eruzione di un vulcano. Si recano quindi proprio nelle vicinanze del vulcano per cercare di studiare meglio il fenomeno. Purtroppo, però, le forti e ripetute colate di lava costringono tutte le persone che si trovano nei pressi del vulcano attivo ad evacuare. Mentre accade tutto ciò, una famiglia composta dalla signora Mindy, sua figlia Nicole e il proprio fidanzato Ryan, ignari di quanto sta accadendo su quella montagna, si è recata a far visita al padre di Mindy che non ha mai voluto lasciare la propria casa natia. La dimora è una piccola baia completamente immersa nel verde della montagna e quindi in un certo senso isolata. A causa dell’eruzione del vulcano, la signora Mindy e la sua famiglia si troveranno in grave difficoltà e starà allo sceriffo Denton cercare d aiutarli. Quest’ultimo infatti si sta già occupando di far evacuare tutta la montagna e ora si trova costretto anche ad aiutare quelle persone, che purtroppo in un mondo o nell’altro sono rimaste intrappolate su di essa. Questo però non sarà il solo grave pericolo che lo sceriffo si ritrova a dover combattere e fronteggiare. Infatti ben presto si viene a conoscenza che l’eruzione vulcanica non solo ha fatto una serie di disastri con la sua lava incandescente ma ha generato una serie di zombie che stanno infestato tutta la città e che sono avidi di carne umana.

