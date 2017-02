THE NIGHT SHIFT 3 / Anticipazioni puntata 15 febbraio 2017: Brianna non potrà fare il trapianto!

THE NIGHT SHIFT 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 15 febbraio 2017, Premium Stories trasmetterà due nuovi episodi di The Night Shift 3, in prima Tv assoluta. Saranno il nono ed il decimo, dal titolo "Una brutta sorpresa" e "Il ragazzo d'oro". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: l'ospedale entra in confusione quando le vittime di un incidente stradale vengono trasportati d'urgenza al San Antonio. Nel frattempo, viene ricoverata in ospedale anche la madre di Topher (Ken Leung), che presenta qualche perdita di memoria, dato che non ricorda che il marito è morto anni prima. Intanto, Jordan (Jill Flint) chiede il consulto di Scott (Scott Wolf) per un paziente, Dylan (Josh Fadem), che presenta una protuberanza all'addome. Anche se è chiaro che dovrà operarsi, il paziente rifiuta di farlo per via delle conseguenze fisiche e Jordan decide di parlare apertamente del suo caso al dottor Park (Nelson Lee), nonostante la sua contrarietà a non operare nell'immediato. Scott avvalla la sua decisione, ma sottolineaa anche alla collega che si tratta solo di fare la cosa migliore per il paziente. Nel frattempo, Topher manifesta una forte preoccupazione alla sorella per i sintomi manifestati dalla madre, perché non crede di poter fare qualcosa per aiutarla. Più tardi, TC (Eoin Macken) si occupa di un paziente anziano, Clive (Lance Henriksen), uno dei frequentatori del casino, che gli rivela di aver perso il cerotto alla nitroglicerina che indossava quella mattina. Gli confessa inoltre di aver conosciuto la madre di Topher di recente, con cui ha stretto molto i rapporti. Il medico intuisce quindi che i dolori della madre di Topher sono legati a quel cerotto e riesce a guarirla. Shannon (Tanaya Beatty) invece si ritrova coinvolta nel caso di una giovane paziente che oltre alla possibilità di perdere la madre adottiva, rischia di ritornare in orfanotrofio e che le ricorda molto la propria infanzia. Più tardi, TC informa Clive che il prossimo infarto potrebbe essere l'ultimo e che non si può operare, dato che potrebbe non sopravvivere. La madre adottiva di Brianna (Kyla Kenedy) però non sopravvive all'intervento e gli assistenti sociali premono perché Scott lasci che la ragazzina dia l'ultimo saluto alla paziente. Scott convince anche Dylan a sottoporsi all'intervento sotto le sue direttive, mentre Topher deve ancora digerire la scoperta che la madre ha una nuova relazione. Una volta risolto il caso, Drew (Brendan Fehr) decide anche di ottenere il numero di Brianna per poter continuare ad avere dei contatti con la ragazzina. Clive invece decide di sottoporsi all'intervento per rischiare fino all'ultimo, nella speranza di potersi riprendere. Questo porta Topher a realizzare di aver sbagliato a valutare questo nuovo aspetto della vita della madre. Kenny (JR Lemon) invece riceve una proposta per un appuntamento da una delle assistenti sociali.

THE NIGHT SHIFT 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 15 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 9 "UNA BRUTTA SORPRESA" - Una bomba esplode all'esterno dell'ospeale e TC, Topher e Drew ssono costretti a prendere la difficile decisione di rimanere e curare i feriti oppure evacuare e cominciare a trasferire le persone nelle strutture limitrofe. Tutto cambia quando TC si rende improvvisamente conto che può conoscere il responsabile dell'esplosione. Mentre il team lavora in modo febbrile per riuscire a salvare tutti i feriti, le infermiere affrontano un brutto colpo quando scoprono che il San Antonio non ha più bisogno di loro. Intanto, durante un turno di notte piuttosto intenso, Shannon e Paul si confrontano su qualcosa di personale.

THE NIGHT SHIFT 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 15 FEBBRAIO2017, EPISODIO 10 "IL RAGAZZO D'ORO'" - TC rischia la vita per salvare la vittima del crollo di una gru, mentre Scott ritorna a lavorare con un ragazzo che ha paralizzato in precedenza. Il padre di Malik tuttavia cerca di tenere il chirurgo lontano dal suo ragazzo, cosa che porta Scott a forti pressioni, sostenuto da Jordan. Paul invece fa la richiesta delle analisi sugli organi dell'ultima vittima per poter fare il trapianto a Brianna. Drew più tardi rivelerà a Brianna che lui e Rick vorrebbero addottarla e la ragazzina ne è felice. Tuttavia, la madre della vittima non autorizzerà la donazione di organi ed anche quando Paul riuscirà finalmente ad ottenere il consenso della donna, l'operazione di Brianna viene interrotta perché non rappresenta la candidata ideale per il trapianto. Più tardi, TC realizza che Jessica era a conoscenza della vendita di Hobart e decide di rompere la loro relazione.

