UN'OTTIMA ANNATA/ Su La5 il film con Russell Crowe e Marion Cotillard

UN'OTTIMA ANNATA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 15 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Un'ottima annata è il film in onda su La5 oggi, mercoledì 15 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia sentimentale dal titolo originale A Good Year, realizzata in America nel 2006 e diretta dal celeberrimo regista Ridley Scott che ne è anche il produttore assieme a Lisa Ellzey e Guy Pechard. Nel cast sono presenti diversi attori piuttosto conosciuti come nel caso di Russell Crowe, Marion Cotillard, Abbie Cornish e Didier Bourdon. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UN'OTTIMA ANNATA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 15 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un potente uomo d’affari inglese di nome Max Skinner (Russell Crowe). Max è conosciuto per il suo carattere rigido e severo che lo porta ad essere un uomo cinico e completamente assorbito dal suo lavoro, che ritiene l’unica ragione di vita. Max ha perso entrambi i genitori quando era ancora un giovane fanciullo, e ha pensato a provvedere a lui lo zio Henry (Albert Finney) che viveva in Provenza, l'uomo gli ha fatto trascorrere la sua infanzia non facendogli mancare nulla. Ora trascorsi molti anni, l’amato zio muore così Max torna in Provenza per i funerali. L’uomo però non ha fatto alcun testamento, per cui Max, essendo l’unico erede, si ritrova a ricevere tutti i beni dello zio. Primo fra tutti un bellissimo vigneto che Max riconosce immediatamente avere un buon valore, e quindi si dice intenzionato a vendere. Arrivato nel sud della Francia, Max distratto alla guida a causa di una chiamata al telefono investe una donna. Si tratta della proprietaria del ristorante del paese, Fanny Chenal (Marion Cotillard). Il giorno dopo i due si rincontrano nuovamente mentre Max è al vigneto a fare delle fotografie alla tenuta. Qui cade all’interno di una piscina che al momento non ha acqua, ma Fanny passando di lì per vendicarsi di quanto subito il giorno prima la riempie di acqua. Quando però Max riesce a liberarsi è già tardi per il suo impegno di lavoro che viene rimandato e perciò l’uomo decide di trascorrere alcuni giorni in Provenza. Qui però non mancano i problemi, in quanto si presenta a Max una donna che dice di essere la figlia illegittima dello zio Henry ed avanza delle pretese sulla propria eredità. Tuttavia nonostante tutto, Max giorno dopo giorno inizia a riscoprire il senso della vita, non quello a cui lui è abituato da cinico uomo d’affari ma piuttosto le semplici cose della vita, come l’amore e la tranquillità d’animo. Infatti si chiarisce con Fanny e si dice pronto a passare il resto della sua vita con lei.

