UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Renato perdona Nadia, Alberto medita vendetta? (Oggi, puntata 15 febbraio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 15 FEBBRAIO: RENATO RIACCOGLIE NADIA? - Per giorni Renato ha cercato di indagare per capire cosa stesse accadendo tra Nadia e Alberto, eppure la sua reazione potrebbe essere ben diversa da quanto lui stesso aveva previsto. Nella puntata di Un posto al sole di oggi, infatti, dopo avere ascoltato le ragioni della sua compagna, Poggi sembrerà essere disposto a darle una seconda e ultima possibilità. La notizia arriverà velocemente anche da Alberto, che faticherà a nascondere la sua rabbia per essere stato battuto ancora una volta dal rivale. Si rassegnerà all'evidenza o continuerà a portare avanti il suo desiderio di vendetta? Andrea sarà molto preoccupato per il comportamento di Alice, che rifiuterà di andare a scuola trovando una scusa dopo l'altra. Dopo brevi indagini, Pergolesi riuscirà a comprendere le cause di questo cambiamento nella figlia che saranno ben più gravi rispetto a quanto lui stesso avrebbe immaginato. Capirà infatti che Alice è tormentata dai suoi compagni di classe che le muoveranno pesanti accuse attraversi messaggi telefonici. Riuscirà ad aiutarla a superare questo dramma? Comincerà la conferenza stampa per la presentazione del libro scritto da Michele: tutto andrà come previsto e Silvia, nonostante la preoccupazione iniziale, dimostrerà di essere all'altezza della situazione, trovandosi particolarmente a suo agio nel suo ruolo di scrittrice. E il fatto non sfuggirà a Michele, che evidenzierà una certa gelosia nei confronti della moglie: avrebbe voluto essere al suo posto?

© Riproduzione Riservata.