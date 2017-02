UNA VITA / Anticipazioni puntata 16 febbraio: Maria Luisa affronta la madre morta. Humildad ha fretta di sposarsi?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 16 FEBBRAIO: HUMILIDAD HA FRETTA DI SPOSARE MAURO? - La puntata di Una vita di domani ripresenterà il personaggio di Humilidad, che tornerà a fare visita al fidanzato Mauro. Quest'ultimo darà alla donna del denaro e si troverà a rispondere alle sue pressanti domande relative al loro matrimonio: lei, infatti, avrà fretta di sposare l'uomo del quale è innamorata, ma si potrà dire la stessa cosa del poliziotto? Quest'ultimo apparirà particolarmente schivo, evitando di dare una risposta particolarmente decisa alla sua fidanzata. E' evidente, come dichiarato dallo stesso San Emeterio a Felipe, che non è amore quello che lui prova per Humilidad, mentre ben diverso sarà il suo punto di vista nei confronti di Teresa. E proprio quest'ultima deciderà di non partire da Acacias 38, come avrebbe voluto. Il confronto avuto con Teresa, infatti, le farà capire che è giunto il momento di concludere le indagini riguardanti la sua vera identità.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 16 FEBBRAIO: CAYETANA MINACCIA LEONOR - Domani a Una vita si continuerà a parlare anche dei problemi di Leonor alle prese con la rabbia di tutti i suoi vicini nei confronti del romanzo da lei scritto. Come Felipe stesso aveva sperato regalando a Cayetana il romanzo 'Servire e tacere', anche la De La Serna non sarà affatto felice del carattere biografico dello scritto che potrebbe mettere in cattiva luce tutti gli abitanti del palazzo. Incontrandola per le vie del quartiere, Cayetana non si smentirà minacciando, anche se in maniera velata, la giovane Hidalgo. E per lei la situazione rischierà di degenerare, in seguito all'intervista rilasciata da Guadalupe a Quiroga. La madre di Manuela e Lolita si renderanno conto che non tutto è andato come previsto, in quanto il giornalista ha male interpretato le loro parole, dando una visione dei fatti decisamente diversa dalla realtà: l'uomo farà credere che le domestiche siano state oggetto dei soprusi dei loro padroni. Come reagiranno Felipe, Cayetana e tutti gli altri di fronte a questa novità?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 16 FEBBRAIO: TERESA VUOLE SMASCHERARE CAYETANA - Le indagini relative al passato di Teresa non si concluderanno, come quest'ultima aveva dichiarato dopo essere stata rifiutata da Mauro. Nella puntata di Una vita di domani pomeriggio sarà lei stessa, dopo avere capito che Fabiana era la sua tata, a tornare dal poliziotto per annunciargli la sua decisione. Affermerà di essere troppo vicina alla verità per smettere di indagare, proprio ora che i ricordi sono riaffiorati in maniera chiara nella sua mente. Mauro a questo punto si dirà compiaciuto per la decisione dell'amica promettendo di restare al suo fianco, anche se tra loro non potrà accadre nulla dal punto di vista sentimentale. Teresa, dunque, resterà ad Acacias 38 mentre Fabiana cercherà di far capire a Cayetana che dovrà restare in guardia d'ora in avanti. Il passato ritornerà sconvolgendole la vita? Le clamorose sorprese sono davvero molto vicine, ma come reagirà Cayetana di fronte ad una scoperta tanto incredibile sul suo passato?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 16 FEBBRAIO: VICTOR RIPORTA A CASA MARIA LUISA - Nella puntata di Una vita di domani, in onda su Canale 5 dalle ore 14:10, non potrà mancare lo spazio dedicato a Lourdes e ai suoi intrighi che hanno fatto soffrire la famiglia Palacios al gran completo. A differenza di quello che Ramon avrebbe voluto, Maria Luisa ascolterà la confessione della madre, apprendendo che il suo ritorno ad Acacias 38 non era avvenuto per stare vicino alla figlia, quanto piuttosto per impossessarsi del suo denaro. Questa scoperta sconvolgerà la ragazza, che fuggirà via in preda alla disperazione più totale. Trini e Ramon si metteranno subito alla sua ricerca, preoccupati per le sue sorti, ma sarà Victor poco dopo a trovarla, prendendosi cura di lei. Dopo averla fatta tornare in sé e averla convinta a calmarsi, il figlio di Juliana riporterà a casa l'ex fidanzata, facendo tirare un respiro di sollievo al padre. A questo punto lo scontro tra Maria Luisa e Lourdes sarà inevitabile?

