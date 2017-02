UNA VITA/ Anticipazioni puntate italiane e spagnole: Lourdes confessa le sue colpe, Maria Luisa riuscirà a perdonarla?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: FABIANA SUPERA L'OPERAZIONE - Nelle puntate spagnole di Una vita Fabiana sarà costretta a lottare tra la vita e la morte a causa di una terribile caduta avuta da una finestra di Acacias 38. Durante un brutto litigio con Cayetana, nel quale parte delle malefatte di quest'ultima sono venute a galla, la domestica perderà l'equilibrio precipitando rovinosamente a terra. Non si potrà parlare di vero tentato omicidio ad opera della dark lady anche se essa avrà comunque un ruolo attivo nella tragedia. Comunque sia le condizioni di Fabiana appariranno disperate anche se per fortuna non morirà. Dopo essere stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, la domestica ce la farà e verrà considerata fuori pericolo. Non sarà comunque questa la fine di tutti i suoi problemi: non va dimenticato che Cayetana continuerà ad essere molto preoccupata riguardo una possibile fuoriuscita di informazioni da parte della madre e avrà per lei delle parole non troppo gentili per convincerla a tenere la bocca chiusa. Quali saranno le sue prossime minacce?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 15 FEBBRAIO: LA TERRIBILE CADUTA DI LOURDES - Dopo mesi di manipolazioni, Lourdes avrà finalmente ciò che merita nella puntata di Una vita in onda oggi pomeriggio su Canale 5. La dark lady ieri è stata smascherata da Trini e da Ramon e ha tentato una fuga disperata, per correre dal suo amante in Argentina. Ma non tutto andrà come previsto, in quanto la donna cadrà rovinosamente dalle scale e si troverà in fin di vita. Il marito le presterà soccorso e la condurrà nella sua camera, dove Lourdes sarà molto debole. Le forze però le basteranno per confessare al marito tutte le sue malefatte, spiegandogli quale fosse il suo scopo fin dal primo giorno. Il signor Palacios resterà comprensibilmente molto amareggiato ma converrà con la moglie e con Trini di mantenere questo segreto con Maria Luisa, per fare in modo che la ragazza abbia un bel ricordo della madre. Non faranno però i conti con la stessa Maria Luisa che, non vista, ascolterà l'intera confessione di Lourdes, fuggendo da casa in preda alla disperazione più assoluta.

© Riproduzione Riservata.