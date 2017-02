UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri di nuovo insieme: la prova sui social (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: ALESSIA CAMMAROTA E ALDO PALMERI DI NUOVO INSIEME – Alessia Cammarota e Aldo Palmeri sono tornati finalmente insieme. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, non sembrano più esserci dubbi sul ritorno di fiamma tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La conferma ufficiale è arrivata nel giorno di San Valentino. Aldo e Alessia hanno trascorso insieme il giorno degli innamorati confermando così quello che da tempo si mormora sui social. Ad ufficializzare la grande novità è stata Alessia con due foto: nella prima, Aldo dorme insieme al piccolo Niccolò mentre nella seconda ci sono delle bellissime rose rosse. I due scatti hanno scatenato l’entusiasmo dei fans della coppia, sicuri che, prima o poi, tutto sarebbe tornato a posto. “L’amore, quello vero. Il mio San Valentino”, ha scritto Alessia Cammarota immortalando i due uomini più importanti della sua vita. “Amore mio" ha aggiunto ancora mostrando ai followers lo splendido mazzo di fiori ricevuto nel giorno degli innamorati. Alessia Cammarota ha voluto così confermare di essere tornata tra le braccia del marito. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: ALDO PALMERI HA RICONQUISTATO ALESSIA CAMMAROTA – L’amore vero vince sempre: scrivono così i fans di Uomini e Donne per commentare il ritorno di fiamma tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. La coppia, infatti, è riuscita a superare un momento difficile e delicato che avrebbe spaventato chiunque. Aldo e Alessia, però, nonostante la giovane età sono riusciti a non farsi travolgere dalla rabbia e a mettere davanti a tutto il bene del figlio. I due, così, dopo essere tornati a lavorare insieme si sono ritrovati. Il primo segnale del riavvicinamento l’aveva dato Aldo Palmeri indosasando nuovamente la fede nuziale. Successivamente ci sono stati avvistamenti e incontri che hanno fatto sognare i fans che pur essendo felici per il lieto fine esortano l’ex tronista a non far soffrire più la sua bellissima moglie.

