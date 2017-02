UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Luca Onestini rivaluta Soleil? Ecco cosa sta succedendo (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: LUCA ONESTINI VA AVANTI DIVISO TRA SOLEIL E GIULIA - Il trono di Sonia Lorenzini sembra essere davvero in bilico. La nuova tronista del trono classico di Uomini e Donne infatti, potrebbe essere ad un passo dalla "scelta forzata", per colpa delle bugie. Raffaella Mennoia infatti, ha scritto sui social un breve e conciso: "le bugie hanno le gambe..." e, in moltissimi pensano che il riferimento sia legato al percorso della mantovana. Sonia infatti, secondo quanto rivelato da Mario Serpa, avrebbe conosciuto anche fuori dal programma Federico Piccinato, uno dei suoi corteggiatori preferiti. Secondo quanto arrivato all'orecchio del fidanzato di Claudio Sona inoltre, il corteggiatore si sarebbe fatto bello davanti agli amici affermando di essere lui la scelta finale. Nel frattempo però, Sonia ha cercato di mostrare la sua innocenza ma forse ha solo peggiorato la situazione. Durante la registrazione di domani pomeriggio, potrebbero emergere numerosissimi retroscena e, tra l'ipotetica rinuncia di Manuel Vallicella e la sua "scelta", ci potrebbe essere spazio per una registrazione davvero esplosiva: come andrà a finire? L'unico coerente con il suo percorso sembra essere Luca Onestini. L'ex corteggiatore di Clarissa Marchese infatti, si è guadagnato il trono che sta portando avanti diviso tra la conoscenza di Soleil e quella di Giulia: dove pende l'ago della bilancia? Secondo i fan del programma infatti, Soleil Sorge è semplicemente interessata alle telecamere a differenza di Giulia Latini che invece sembra mossa solo dal suo cuore. Luca e Giulia inoltre, hanno anche aperto le danze della seconda stagione dei baci del trono classico ma, dopo questo momento fortemente intimo le cose non sono andate per il meglio. Luca infatti, dopo essersi avvicinato a Soleil si è lamentato per la mancata reazione da parte di Giulia ed invece, il bacio con la Latini ha provocato il pianto dell'americana facendo fare un improvviso salto di qualità nei confronti dell’interesse mostrato per la conduttrice.

