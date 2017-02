UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Sonia Lorenzini ai ferri corti con la redazione (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI AI FERRI CORTI CON LA REDAZIONE – Sarà difficile per Sonia Lorenzini restare sul trono di Uomini e Donne. Il percorso della tronista è arrivato al capolinea. La terra sotto i piedi dell’ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo trema sempre di più. Dopo il tweet di Raffaella Mennoia che ha puntato il dito contro Sonia Lorenzini, emergono nuovi particolari sulle bugie che la tronista avrebbe raccontato alla redazione di Uomini e Donne sul suo rapporto con Federico Piccinato. La tronista ha sempre dichiarato di aver visto Federico solo durante una serata in discoteca ma di non aver mai avuto contatti con lui. Peccato, però, che dai social sia emersa un’altra verità. Sonia Lorenzini, infatti, segue da tempo sui social Federico Piccinato a cui ha regalato spesso i suoi like. Nel corso del suo percorso da corteggiatrice, però, quando la vicenda fu portata a galla da Claudio D’Angelo, Sonia negò difendendo la sua buona fede. Le bugie della tronista cominciano ad emergere. Nella prossima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini potrebbe avere delle brutte sorprese. Ci sarà un clamoroso addio come quello di Lucas Peracchi?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: CARMEN RIMAURO COMPIE GLI ANNI, SORPRESA DI MANUEL VALLICELLA? – Manuel Vallicella lascerà il trono di Uomini e Donne? La decisione ufficiale verrà annunciata nella prossima registrazione del trono classico. Nonostante i dubbi, Manuel Vallicella potrebbe sorprendere i fans grazie alle parole di Carmen Rimauro e Francesca Maturanza. Entrambe le corteggiatrici hanno scritto delle parole meravigliose al tronista per cercare di convincerlo a restare sul trono e, stando a quello che si legge sul Vicolo delle News, potrebbe esserci un colpo di scena. Nel frattempo, Carmen Rimauro ha festeggiato il suo compleanno condividendo il momento con i suoi followers. La corteggiatrice avrà ricevuto gli auguri di Manuel? I fans che sognano di vedere la coppia Manuel-Carmen sperano che il tronista le abbia fatto una piacevole sorpresa. In attesa di scoprirlo, cliccate qui per vedere il post.

© Riproduzione Riservata.