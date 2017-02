UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Sonia Lorenzini e Manuel Vallicella: l’ora della verità è arrivata (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI COSTRETTA A LASCIARE IL TRONO? – Il trono di Sonia Lorenzini e Manuel Vallicella è arrivato ad una svolta. Dopo la pausa per la partecipazione di Maria De Filippi al Festival di Sanremo, i tronisti sono pronti per tornare in studio per la nuova registrazione del trono classico. Il giorno giusto per la nuova registrazione del trono classico potrebbe essere proprio oggi, mercoledì 15 febbraio. L’annuncio ufficiale ancora non c’è ma l’ora della verità per Sonia e Manuel sta per arrivare. La tronista sembra ormai vicina ad una svolta. Dopo essere stata accusata da Mario Serpa di avere un accordo con Federico Piccinato, la tronista si ritrova circondata dalla critiche. Nonostante abbia più volte smentito Mario Serpa difendendo la propria sincerità, Sonia Lorenzini non è ancora riuscita a dimostrare la sua buona fede. La frecciatina che le ha lanciato Raffaella Mennoia sembra la punta dell’iceberg. “Le bugie hanno le gambe corte”, ha scritto sui social l’autrice storica di Uomini e Donne. Parole velenose, quelle scritte dalla Mennoia che hanno fatto infuriare i fans della tronista, sicuri che l’avventura della Lorenzini sia ormai giunta al capolinea. La redazione di Uomini e Donne avrà, dunque, trovato le prove per smascherare la Lorenzini?

UOMINI E DONNE, MANUEL VALLICELLA CONFERMA L’ADDIO? – Manuel Vallicella è stato il primo tronista di Uomini e Donne a mostrare i primi segni d’insofferenza per la situazione che sta vivendo. Il tronista veronese, infatti, non è riuscito a calarsi perfettamente nei panni del tronista non riuscendo ad aprirsi totalmente con le sue corteggiatrici. Dopo settimane di silenzio e riflessione, Manuel Vallicella sembra aver deciso quello che sarà il suo futuro. Secondo quanto si legge sul Vicolo delle News, infatti, l’addio del tronista veronese è quasi sicuro anche se, aggiunge il Vicolo, ci potrebbe essere un clamoroso colpo di scena all’improvviso. Manuel, tuttavia, sembra pronto a lasciare definitivamente il programma per tornare alla sua vita di sempre. Il tronista veronese, infatti, non è ancora pronto a trovare il vero amore. Dopo aver sofferto tantissimo per la sua ultima storia finita male, Vallicella non ha ancora trovato la voglia di voltare definitivamente pagina.

© Riproduzione Riservata.