UOMINI E DONNE / Anticipazioni Trono Classico: Foto, la “disperazione” di Raffaella Mennoia, registrazione bollente in vista! (oggi, 15 febbraio)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: LA REGISTRAZIONE DI DOMANI POMERIGGIO SARÀ PIENA DI COLPI DI SCENA! - Tanta, tantissima carne al fuoco durante il corso della prossima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. I tre tronisti della seconda stagione del programma, si ritroveranno puntualmente domani, intorno alle 16 per registrare le nuovissime dinamiche di Sonia Lorenzini, Manuel Vallicella e Luca Onestini. Raffaella Mennoia, proprio di recente ha espresso su Instagram il suo punto di vista su ciò che l'aspetta a breve e così, ha pubblicato uno scatto accompagnandolo dalla seguente didascalia: "Se anche tu hai passato un San Valentino di merd* metti mi piace...ps grazie per gli ascolti di ieri veramente lusinghieri...moh moh vediamo che dobbiamo fare con ciò che me rimane di questo trono… Help me!!". Le cose presso gli Studi Elios, potrebbero andare ancor peggio del previsto e così, le fan di Uomini e Donne si chiedono molte cose, tra cui: Mario Serpa sarà presente in puntata? Se il ragazzo dovesse partecipare all'Isola dei Famosi 2017, con molta probabilità sarà assente durante il corso della nuova registrazione di domani presso gli Studi Elios. A quanto pare, nel corso della registrazione, Manuel abbandonerà il trono mentre Sonia potrebbe essere costretta ad una scelta in fretta e furia in favore di Emanuele: lui dirà di sì? Nel frattempo, potrebbe anche essere presentato il nuovo tronista: chi sarà? Gli indizi e le talpe del web si stanno abbondantemente dando da fare per cercare nuovi indizi ma, attualmente, tutto tace. Sembra chiarissimo però, che la puntata di domani sarà ricchissima di colpi di scena e di nuove dinamiche da approfondire e portare avanti: questa seconda stagione del trono classico sta facendo acqua da tutte le parti e così, se volete confrontarvi con Raffaella Mennoia, potete farlo cliccando qui.

