UOMINI E DONNE / Anticipazioni Trono Classico: Sonia Lorenzini come Lucas Peracchi? Ecco cosa potrebbe accadere domani

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: SONIA VIA DAL PROGRAMMA? - La prossima registrazione di Uomini e Donne che prenderà il via domani pomeriggio, sarà ampiamente ricca di colpi di scena. Raffaella Mennoia infatti, ha postato uno scatto su Instagram chiedendo “aiuto” ironicamente ai fan per avere del sostegno in merito al prossimo appuntamento che prenderà il via domani presso gli Studi Elios di Roma. Sonia Lorenzini così come Manuel Vallicella saranno i protagonisti principali della nuova puntata e, se da un lato il tronista dovrà confrontarsi con la sua voglia di abbandonare il suo nuovo percorso, da un altro punto di vista Sonia Lorenzini potrebbe essere costretta ad abbondonare. L’ex corteggiatrice è arrivata alla corte di Maria De Filippi per cercare di conquistare il cuore di Claudio D’Angelo e, se inizialmente sembrava esserci riuscita, con il passare del tempo l’ex tronista è sembrato essere fortemente dubbioso fino a dirottare la sua scelta verso Ginevra Pisani. Anche durante il corso del trono di D’Angelo infatti, è emerso questo “incontro” tra Federico e Sonia con scambio di messaggi privati e, in quella occasione, la Lorenzini era “uscita” dalla spinosa questione a testa alta non cancellando nessuna chat perché “non aveva alcuno scheletro nell’armadio”. Mario Serpa poi, ha evidenziato un nuovo aspetto del suo trono portando in trasmissione una scottante testimonianza: il trono è solo un bluff? Secondo quanto dichiarato da Mario infatti, Sonia e Federico sarebbero già d’accordo verso una futura scelta. La tronista però, ha cercato di difendersi ma, è stata “sbugiardata” anche dal popolo della rete. A questo punto, il trono di Sonia è ormai al capolinea e, tra le probabili soluzioni che si stanno palesando, si parla anche di scelta anticipata. Questa però, risulta essere la decisione “indolore” perché, di contro, Maria De Filippi dopo averle regalato questa possibilità, potrebbe “punirla” per non essere stata in grado di gestirla in maniera veritiera ed onesta: il suo trono come quello di Lucas Peracchi?

