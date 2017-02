UOMINI E DONNE / Anticipazioni, il trono classico perde colpi: Maria De Filippi corre ai ripari? (Oggi, 15 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: TROPPI ADDII NEL TRONO CLASSICO, MARIA DE FILIPPI CAMBIA TUTTO? – Non è molto fortunata la seconda parte della stagione di Uomini e Donne. Dopo la formazione delle coppie Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, Claudio Sona e Mario Serpa, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, la redazione di Uomini e Donne sperava di ripetere il successo ottenuto nei primi mesi. Tuttavia, la scelta di puntare su ex corteggiatori del programma si sta rivelando infelice. Se da una parte c’è Manuel Vallicella, profondamente in crisi per il ruolo che gli è stato affidato, dall’altra parte c’è una Sonia Lorenzini che potrebbe avere lo stesso destino di Lucas Peracchi che fu costretto a lasciare il trono dopo che il suo accordo con Giulia Carnevali per la scelta finale venne a galla. Nei confronti della tronista è stata lanciata la stessa accusa. La Lorenzini, infatti, non è ancora riuscita a dimostrare la sua buona fede nei confronti di Federico Piccinato. Stanca della situazione, Maria De Filippi potrebbe cambiare tutto nel corso delle prossime puntate annunciando l’arrivo di nuovi tronisti, completamente estranei al mondo della televisione. Per Sonia Lorenzini e Manuel Vallicella, dunque, è arrivata la fine dei giochi?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: SONIA, LUCA E MANUEL DI NUOVO IN STUDIO, ECCO QUANDO – Sono passate diverse settimane dall’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne durante la quale Manuel Vallicella annunciò il probabile addio al trono. A distanza di tempo, lo studio del trono classico è pronto per riaprire i battenti. Sonia Lorenzini, Manuel Vallicella e Luca Onestini, infatti, torneranno in studio per la nuova registrazione. Il giorno prescelto dovrebbe essere domani, giovedì 16 febbraio. Sui social, in vista del nuovo appuntamento con Uomini e Donne, sale l’ansia con i fans che non vedono l’ora di scoprire cosa succederà a Sonia Lorenzini e Manuel Vallicella. I due lasceranno in anticipo il programma per lasciare spazio ai nuovi tronisti? I fans sperano di no. Nonostante le critiche e le polemiche, infatti, l’ex corteggiatore di Ludovica Valli e l’ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo sono davvero molto seguiti. Situazione diversa, invece, per Luca Onestini, sempre più vicino alla scelta.

