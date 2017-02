UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani, è già finita con Michele D’Ambra? Nessuno è all’altezza di Giorgio Manetti (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI ANCORA INNAMORATA DI GIORGIO MANETTI? – Gemma Galgani immaginava di trascorrere un San Valentino in love e, invece, dai post che la dama ha pubblicato su Facebook, sembra che la dama del trono over di Uomini e Donne abbia trascorso il giorno degli innamorati circondata solo dall’amore delle sue amiche e fans. La storia con Michele D’Ambra che, in pochi giorni, ha riempito le prime pagine di tutti i giornali, sembra sia già in crisi. Nonostante i buoni propositi, la dama e il cavaliere non hanno il rapporto che la Galgani sognava. Dopo la fine della storia d’amore con Giorgio Manetti, Gemma non ha più trovato pace dal punto di vista sentimentale. Dopo otto, lunghi mesi d’amore e di passione, infatti, la dama non è ancora riuscita a trovare pace e, soprattutto, a dimenticare totalmente l’aitante cavaliere al punto che tutte le storie che ha avuto dopo quella finita con Giorgio non hanno avuto molta fortuna. Gemma, dunque, è ancora innamorata del Manetti? Nonostante le smentite continue sull’amore che proverebbe ancora con Giorgio, i fans non hanno dubbi sulla natura dei sentimenti che la dama proverebbe ancora per Giorgio. Gemma, dunque, annuncerà la fine della sua relazione con Michele D’Ambra già nella prossima registrazione del trono over? Se, tuttavia, Gemma Galgani continua a tradirsi facendo trasparire dagli occhi e dagli atteggiamenti i sentimenti che prova ancora per Giorgio, quest’ultimo non sembra affatto pronto a concedere una nuova possibilità alla dama anche se, in amore, nulla è impossibile.

