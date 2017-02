UOMINI E DONNE IN PRIMA SERATA / Speciale top secret: Gemma e Giorgio di nuovo protagonisti?

UOMINI E DONNE, torna lo Speciale in prima serata: Gemma Galgani e Giorgio Manetti ancora protagonisti? - Colpo di scena nella programmazione di Uomini e Donne. Nei progetti di Canale 5 per i prossimi mesi ci sarebbe una nuova edizione serale dello show condotto da Maria De Filippi e targato Fascino. Così come lo scorso anno, anche il 2017 vedrà Uomini e Donne in prima serata, anche se non è ancora chiaro se si tratterà di un'unica puntata o di più appuntamenti. Lo scorso anno i protagonisti dello speciale furono Gemma Galgani e Giorgio Manetti. I due protagonisti del Trono Over ebbero un decisivo testa a testa ne "La lettera che non ti ho mai letto", dove la Galgani decantava parole d'amore in uno studio dalle luci soffuse e divisa da un semplice telo dal suo George. La domanda sorge quindi spontanea: saranno ancora loro due i protagonisti dello Speciale in prima serata che andrà in onda prossimamente? Difficile, per ora, dirlo, anche se le probabilità - visto ciò che ancora sta accadendo in studio - sono alte.

Maria De Filippi grande protagonista anche in primavera: dopo lo Speciale di Uomini e Donne, anche altri ritorni - Non è ancora chiara, tuttavia, la data precisa del ritorno in tv dello speciale di Uomini e Donne. Molto probabile che bisognerà aspettare la primavera, così come lo scorso anno, periodo che è per Maria De Filippi particolarmente impegnativo. La conduttrice, oltre allo Speciale di Uomini e Donne, si troverà a gestire anche il serale di Amici, la cui data d'inizio - stando alle indiscrezioni svelate da Davidemaggio.it - è prevista proprio per il 25 marzo. Due notizie splendide per i fan dei programmi di Maria De Filippi, che tornerà anche con un altro show che ha esordito quest'anno. È infatti alle porte la nuova edizione di House Party, che dovrebbe andare in onda subito dopo la fine de l'Isola dei Famosi. In questo caso Publitalia specifica la presenza di Maria De Filippi, ma è molto probabile che, così come la scorsa edizione, anche in questa i conduttori cambino di puntata in puntata, così come gli ospiti.

