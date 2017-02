Uomini e Donne / Anticipazioni shock, Raffaella Mennoia "conferma", Sonia Lorenzini e Manuel Vallicella pronti a lasciare il trono

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: difficoltà al Trono Classico. La rivelazione di Raffaella Mennoia - Ci saranno grandi colpi di scena nella prossima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. È questo che ci fa capire il nuovo messaggio della nota autrice Raffaella Mennoia. Dopo una lunga pausa, dovuta alla conduzione del Festival di Sanremo da parte di Maria De Filippi, domani pomeriggio finalmente riprenderanno le riprese del Trono Classico e, con grande probabilità, accadrà qualcosa di tanto inaspettato quanto sorprendente. "Se anche tu hai passato un San Valentino di me**a metti mi piace...ps grazie per gli ascolti di ieri veramente lusinghieri... - scrive Raffaella Mennoia, che poi lancia l'anticipazione - moh moh vediamo che dobbiamo fare con ciò che me rimane di questo trono..Help me!!". Ci sono evidenti difficoltà nella gestione dei nuovi troni di questa edizione: è questo, almeno, che traspare dal messaggio scritto da Raffaella Mennoia poche ore fa sul suo profilo Instagram.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: Sonia Lorenzini e Manuel Vallicella pronti a lasciare il trono? - L'anticipazione di Raffaella Mennoia sulla registrazione che verrà effettuata domani negli studi Elios di Canale 5 sembra ben accordarsi a ciò che è accaduto nell'ultima puntata del Trono Classico. La prima cosa da chiarire sarà infatti la decisione di Manuel Vallicella: il tronista ha dichiarato di non sentirsi adatto a rimanere in quel ruolo, e di essere quasi certo che la decisione migliore sia proprio quella di abbandonare il trono. La decisione è stata rimandata quindi alla nuova registrazione che si terrà, appunto, domani. L'altra delicata situazione da risolvere è quella che ha come protagonisti Sonia Lorenzini e Federico Piccinato: sono molti gli indizi su un possibile accordo tra i due sulla scelta e su una precedente conoscenza. Che domani arrivi la svolta finale in questa particolare situazione? Sonia potrebbe essere costretta ad abbandonare il trono se così fosse o, addirittura, a fare una scelta che sorprenderebbe davvero tutti.

