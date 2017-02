Uomini e Donne Oggi / Quale Trono va in onda? Polemica in studio: un amore mai dimenticato

Uomini e Donne oggi, in onda il Trono Over: Gemma Galgani e Michele sempre più vicini, ma è polemica in studio - Dopo una puntata tutta dedicata a San Valentino, oggi Uomini e Donne riparte con il Trono Over. Solito ingresso di Tina Cipollari che oggi è carica di doni per Gemma dopo la frase detta a Michele "Vuoi fare l'amore con me?". A sorpresa Maria De Filippi annuncia che non si parte con il solito sfogo di Gemma, bensì con un recall della scorsa puntata però ecco puntuale arrivare il commento della Galgani. Tra le lacrime, la dama riparla di Giorgio e si dispiace se avrebbe potuto fare di più nelle occasioni che sono state per loro di allontanamento. In studio c'è stupore per la sua prima autocritica, e parte così il battibecco con Gianni Sperti che è convinto che la Galgani sia ancora follemente innamorata di Giorgio. Intanto dal pubblico, una signora attacca Tina accusandola di essere innamorata di Manetti e, per questo motivo, gelosa di Gemma, tutto sotto gli occhi vigili di Maria De Filippi.

Uomini e Donne oggi, Gemma contro Cristina a causa di Michele: rispunta Giorgio Manetti - Parte allora il filmato che rivede Gemma e la frase di cui tanto si è discusso, Giorgio l’accusa di ipocrisia e una signora del pubblico la definisce indifendibile, così si riaccende la polemica mentre Maria comunica che ieri sera è uscita con Michele. Gemma conferma e parla di un incontro molto piacevole, a differenza delle telefononate che sono state, a suo dire, austere. Entra anche Michele e la saluta galantemente mentre conferma che Gemma gli interessa. Poi aggiunge che è uscito anche con Cristina, con la quale si dice più avanti. Gemma sapeva di questo incontro, mentre Cristina dichiara di trovare il cavaliere molto diverso quando è fuori dallo studio e suggerisce a Gemma di riprovare a conquistare Giorgio. Michele e Gemma pensano di continuare a frequentarsi ma Cristina non è così contenta di questo, è venuta a Uomini e Donne per trovare un compagno, non per coltivare amicizie e si dice convinta che le azioni di Gemma vogliano arrivare ad un solo obiettivo: Giorgio.

