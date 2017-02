VAL KILMER/ Cancro alla gola? L’attore ammette che...

VAL KILMER HA UN CANCRO ALLA GOLA? L’ATTORE AMMETTE: “STO FACENDO DELLE SEDUTE DI LOGOTERAPIA - Val Kilmer ha finalmente ammesso la verità sul presunto tumore alla gola che lo avrebbe colpito. Nei giorni scorsi RadarOnLine.com ha pubblicato un video in cui si mostrava Val Kilmer durante un evento tenutosi lo scorso febbraio: l’attore faceva visibilmente fatica a parlare. Finora Kilmer aveva negato si essere malato ma nei giorni scorsi ha confessato sulla sua pagina Facebook: “Ho ancora qualche seduta di logoterapia a cui sottopormi a causa delle sfide fisiche dell’anno scorso”. Inizialmente l’attore aveva negato di essere stato operato per un tumore alla gola ma alla fine ha dovuto ammettere si essersi sottoposto a un intervento. Ora Kilmer dice di essere in buona salute e insiste sul fatto di non aver mai avuto un cancro, ma video e foto provano che si trova ancora in una fase di recupero. A confermare quanto sostenuto da Radaronline.com anche le parole suo amico Michael Douglas, anche lui sopravvissuto a un cancro alla gola, che in ottobre aveva rivelato che Kilmer stava soffrendo della “stessa patologia”.

VAL KILMER HA UN CANCRO ALLA GOLA? IL TENTANTIVO DI TRANQUILLIZZARE I FANS - Queste le parole con cui la star di Top Gun ha voluto tranquillizzare i fans nella giornata di ieri, 14 febbraio: “Sono in perfetta saluta e mi sono goduto un altro sold out ieri sera vicino a casa a Oxnard. Il miglior pubblico davanti al quale mi sia esibito. Grazie a voi per tutto il vostro supporto". Val Kilmer è un devoto del cristianesimo scientista e come gli altri affiliati a questo movimento religioso crede quindi che le malattie possano essere guarite semplicemente con le preghiere. Per controbattere al video pubblicato da Radaronline, l’attore ha postato una foto recente sulla sua pagina per confermare che sta bene e si è rivolto così ai fans: “Vi sembro malato? Questa l’ho scattata alle 7 si stamattina senza trucco o l’uso di photoshop”. Clicca qui per vedere la foto e clicca qui per vedere il video di Radaoronline.com

© Riproduzione Riservata.