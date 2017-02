YOU'RE NEXT/ Su Rai 4 il film con Sharni Vinson e Nicholas Tucci

YOU'RE NEXT, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 15 FEBBRAIO 2017: IL CAST - You're Next è il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 15 febbraio 2017 alle ore 22.55. Una pellicola di genere thriller - horror realizzata nel 2011 negli Stati Uniti per la regia di Adam Wingar con il soggetto e la sceneggiatura sono state sviluppate da Simon Barrett mentre nel cast figurano Sharni Vinson, Nicholas Tucci, Joe Swanberg, Sarah Myers, Ti West e Amy Seimetz. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

YOU'RE NEXT, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 15 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonisti Paul Davison (Rob Moran) e sua moglie Aubrey (Barbara Crampton) che in procinto di festeggiare ben trentacinque anni di matrimonio decidono di far tornare i quattro figli, Crispian (A. J. Bowen), Drake (Joe Swanberg), Aimee (Amy Seimetz) e Felix (Nicholas Tucci) e i rispettivi compagni per una festa di famiglia nella lussuosa casa. L’intento dei genitori è cercare, almeno in questa felice occasione, di far appianare i rapporti tra i figli ancorati a vecchi dissapori e rancori. Purtroppo, durante la cena, i litigi hanno la meglio e quello che sarebbe dovuto essere un giorno di festa si trasforma in qualcos’altro. All’improvviso i loro litigi vengono interrotti da una freccia lanciata da una balestra che arriva da qualcuno che è presente all’esterno della villa. Tariq, il fidanzato di Aimee rimane ucciso dal colpo, poi è la volta di Drake che per fortuna viene solo ferito. Aimee decide di raggiungere la sua auto per chiedere aiuto ma viene uccisa brutalmente. La signora Aubrey rimane scioccata di fronte alla vista di sua figlia uccisa, il marito allora la conduce in camera sua ma qui viene colpita ed uccisa da un uomo con in volto una maschera. Crispian riesce a fuggire, la fidanzata di Drake dopo aver visto sua suocera assassinata scappa via con l’intento di andare dai vicini a chiedere aiuto, ma si accorge che anche questi sono stati uccisi. Viene quindi raggiunta da un uomo mascherato che la uccide. Anche il signor Paul viene ucciso, Drake e Felix provano a cercare se in cantina ci possa essere qualche arma utile che li possa aiutare, dagli sviluppi successivi si capisce che Felix e la sua fidanzata Zee (Wendy Glenn) sono complici degli assassini e che è stato proprio Felix a pagare gli uomini mascherati per eliminare sia i suoi genitori che i suoi fratelli per poter entrare in possesso di tutta l’eredità. Tuttavia non tutto andrà come previsto e niente è come sembra.

