ABSOLUTELY FABULOUS: THE MOVIE/ Da oggi al cinema il film diretto da Mandie Fletcher (16 febbraio 2017)

ABSOLUTELY FABULOUS: THE MOVIE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (16 febbraio 2017) - Il film commedia Absolutely Fabulous: the movie uscirà nei cinema italiani oggi, 16 febbraio 2017. La pellicola è stata diretta da Mandie Fletcher, sceneggiata da Jennifer Saunders e prodotta da Fox Searchlight Pictures. Prende spunto dall'omonima serie tv britannica andata in onda sul canale BBC dal 99 al 2012. In Italia è approdata nel 2003: vediamo la trama più nel dettaglio.

ABSOLUTELY FABULOUS: THE MOVIE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (16 febbraio 2017) - Le protagoniste della storia sono Edina Moonson e Patsy Stone, due amiche inseparabili che condividono il bisogno estremo e continuo di combattere e negare l'inesorabile scorrere del tempo e l'età che avanza. Edina gestisce un'agenzia pubblicitaria che vanta ormai solo due clienti, mentre Patsy è un ormai ex attrice dalla carriera non di certo sfavillante oltre che direttrice di una testata di moda. Nonostante il loro declino sociale Edina e Patsy continuano a condurre una vita lussuosa contornata da sfarzo ed eventi vip. Edina ha una figlia, Saffy, con cui non ha un rapporto sereno (la ragazza non ama la moda e lo stile di vita condotto dalla madre) ma adora sua nipote Lola. Le due vengono immortalate sulle maggiori testate giornalistiche di moda del mondo quando, in occasione di un prestigioso party, Edina fa cadere in maniera accidentale Kate Moss nel Tamigi facendo temere il peggio per la modella, che non risale a galla. Con la polizia che le cerca ed il mondo intero che le odia, le due amiche inseparabili escogitano uno strampalato piano di fuga e si rifugiano a Cannes. Le due donne si ritrovano così senza soldi e soprattutto senza un posto dove poter nascondersi. Si rifugiano in Costa Smeralda, la patria del lusso ed è proprio qui che si troveranno costrette a fare i conti con la dura realtà.

ABSOLUTELY FABULOUS: THE MOVIE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITÀ (16 febbraio 2017) - Le attrici protagoniste del film Absolutely Faboulus: the movie sono Jennifer Saunders e Joanna Lunley che balzano sul grande schermo catapultati dall'omonima serie di cui il film è un estensione. A completare il cast ci sono Celia Imrie, Robert Webb e Chris Colfer. La pellicola riparte esattamente dal punto in cui la serie era terminata. Il film incorpora gli stessi tempi comici ed i ritmi della serie tv ed appare come un lungo episodio.

© Riproduzione Riservata.