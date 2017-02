ALDO, GIOVANNI E GIACOMO, LIVE ON STAGE/ Su Rai 2 lo spettacolo dei tre comici per i 25 anni di carriera: quali sketch torneranno? (oggi, 16 febbraio)

ALDO, GIOVANNI E GIACOMO, LIVE ON STAGE: SU RAI LO SPETTACOLO DEI TRE COMICI (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Aldo Giovanni e Giacomo sbarcano sul piccolo schermo di Rai 2, in prima serata, con il loro Live on stage: stasera, giovedì 16 febbraio 2017, la comicità e le risate saranno di casa sulla seconda rete nazionale, e per gli appassionati si tratta di un appuntamento a dir poco imperdibile. I tre comici, che proprio di recente hanno festeggiato il loro 25esimo anniversario di carriera, sono pronti a portare in scena lo stesso spettacolo che, tra Italia e Europa, ha concesso ben 37 repliche, con più di 200 mila telespettatori divisi su 15 città nostrane e 5 estere. Numeri invidiabili, he rendono Aldo, Giovanni e Giacomo - Live on stage ancora più accattivante agli occhi del pubblico. La maggior parte degli sketch che verranno presentanti fanno parte de I Corti, Tel chi el telùn e Anplagghed, ma non saranno gli unici. La serata di Rai 2 si arricchirà anche con la musica, grazie alla presenza dell’orchestra The Good Fellas: anche la scenografia, però, racconterà il suo ad Aldo, Giovanni e Giacomo - Live on stage. Si tratta infatti di un Lunapark immenso che renderà tutto molto simile ad una gigantesca festa di compleanno. Quello dei 25 anni, appunto.

ALDO, GIOVANNI E GIACOMO, LIVE ON STAGE: QUALI SKETCH TORNERANNO IN SCENA? (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Non sono pochi i numeri e gli sketch che sono rimasti nei cuori dei fans di Aldo, Giovanni e Giacomo: molti di questi verranno riproposti stasera, giovedì 16 febbraio 2017, durante il Live on stage, lo spettacolo dei comici per i 25 anni di carriera. Ricordiamo, per esempio, il mitico Pdor interpretato da Giovanni, che incontra i due viaggiatori (padre e figlio), Aldo e Giacomo (clicca qui per vedere il video, direttamente dall’account YouTube dei tre comici), ma anche i mitici sketch dei gemelli contenuti ne I Corti, con tanto di cordoni ombelicali che penzolavano dal soffitto. Impossibile, infine, non nominare il numero con Giacomo nei panni del controllore e Aldo in quelli del viaggiatore, che viene beccato senza biglietto e che ammette di chiamarsi nientemeno che Ajeje Brazorf (clicca qui per vedere il video). Quali di questi riporteranno in scena stasera in Aldo, Giovanni e Giacomo - Live on stage?

