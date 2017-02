AMICI 2017 / Ed. 16, anticipazioni e news verso il serale: Fiorella Mannoia in pole position come vocal coach (oggi, 16 febbraio)

AMICI 16, ED.2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: DOPO IL GOSSIP, ARRIVA FIORELLA MANNOIA COME DIRETTORE ARTISTICO? (OGGI, 16 FEBBRAIO) - A breve si riapriranno le porte del serale di Amici 2017 e così, in attesa di scoprire cosa accadrà durante il corso del nuovo daytime in onda a partire dalle 13.50 su Real Time, scopriamo a seguire qualche piccola anticipazione in più in riferimento agli appuntamenti in prime time che dovrebbero aprire i battenti il prossimo 25 marzo. Maria De Filippi è stata la regina incontrastata di Sanremo 2017, presentandolo insieme a Carlo Conti dal 7 all'11 febbraio. Durante il corso di quella occasione però, Queen Mary pare non essersi presa nemmeno un minuto di pausa e così, ha pensato bene su chi portare al serale con lei per interagire con gli allievi di questa 16esima quanto polemica edizione del talent show più amato dal pubblico italiano. E così, in attesa di scoprire cosa accadrà durante il corso della nuova registrazione di domani, vediamo quali sono le ultime news e anticipazioni sul talent show di Maria. Tra i tanti nomi emersi durante il corso dei passati mesi e, tra gli altri, si evidenzia nuovamente quello di Fiorella Mannoia, la cantante romana che si è classificata al secondo posto con "Che sia benedetta". L'artista inoltre, è balzata agli onori delle cronache anche per aver palesato la sua storia d'amore con Carlo Di Francesco, professore di Amici e suo compagno da ben 10 anni. Oltre alle new entry, si fanno sempre avanti i nomi di chi invece non ci sarà e così, tra gli altri confermata l'assenza di Sabrina Ferilli, così come quella di Emma Marrone (impegnata alla lavorazione del nuovo album) e Loredana Bertè. Proprio quest'ultima però, farà parte della giuria del nuovo programma di Antonella Clerici in onda su Rai1 e dal titolo "Standing ovation". Stessa “sorte” anche per Nek. Tra gli altri invece, il settimanale "Chi" ha dato quasi per certo il nome di Ambra Angiolini che sarebbe ad un passo dalla firma: sarà così? Confermatissimi invece, sia Elisa che Morgan.

© Riproduzione Riservata.