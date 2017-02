AUTOBAHN - FUORI CONTROLLO/ Da oggi al cinema il film diretto da Eran Creevy con Nicholas Hoult e Felicity Jones (16 febbraio 2017)

AUTOBAHN - FUORI CONTROLLO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (16 febbraio 2017) - Autobahn - Fuori controllo è una action movie in uscita nelle sale cinematografiche italiane oggi 16 febbraio 2017, diretto Eran Creevy. I protagonisti del film sono due tra gli attori più amati del momento ovvero Nicholas Hoult e Felicity Jones, che interpretano rispettivamente Casey e Juliette. Nicholas Hoult è divenuto celebre per la sua partecipazione in pellicole hollywoodiane come X-Men, Mad Max e About a Boy. Felicity Jones ha invece ricevuto una candidatura agli Oscar per aver preso parte al film La teoria del tutto e recentemente è stata co protagonista accanto a Tom Hanks del nuovo film tratto dai romanzi di Dan Brown, Inferno. Nel cast di Autobhan-Fuori controllo sono presenti anche attori del calibro di Ben Kingsley ed Anthony Hopkins che interpretano entrambi il ruolo di malvagi criminali, tra loro avversari. Il film è stato prodotto da Joel Silver, uno dei produttori di film come V per Vendetta, Arma Letale e Matrix.

AUTOBAHN - FUORI CONTROLLO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (16 febbraio 2017) - Casey e Juliette sono due giovani americani che durante una breve permanenza in Europa si innamorano follemente l'uno dell'altra. Il loro meraviglioso sogno d'amore viene però bruscamente turbato da un'improvvia diagnosi medica che vede Juliette ammalarsi di una patologia molto grave. È a quel punto che il giovane Casey decide di far ritorno al suo torbido ed oscuro passato pur di riuscire a pagare le cure mediche della sua amata. Contatta così il suo vecchio amico Geran che gli consiglia di derubare il pericolosissimo trafficante di nome Hagen. Il furto non va esattamente come Casey aveva previsto. Da quel momento in poi si innescheranno una serie di eventi che metteranno in serio pericolo la vita di Casey e della sua amata Juliette.

AUTOBAHN - FUORI CONTROLLO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITÀ (16 febbraio 2017) - Le riprese del film hanno avuto inizio nel maggio del 2014. L'anno prima avevano inizialmente preso parte al progetto anche Zac Efron e Amber Heard ma la collaborazione non è andata a buon fine. Entrambi hanno infatti abbandonato il set. Il primo trailer ufficiale di Autobahn-Fuori controllo è stato pubblicato nell'ottobre del 2015 e circa un anno dopo, precisamente nell'agosto del 2016, il film è uscito nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti.

