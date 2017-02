Aldo e Alessia a Uomini e Donne / La coppia torna in studio e conferma il ritorno di fiamma: ecco cos'è accaduto

Uomini e Donne, Aldo e Alessia sono tornati in studio per annunciare che sono finalmente tornati insieme (oggi 16 febbraio 2017) - Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono tornati insieme e finalmente hanno deciso di annunciarlo anche in tv. Nella registrazione del Trono Classico tenutasi oggi, Maria De Filippi ha infatti ospitato la coppia che ha deciso di svelare ciò che è accaduto in questi mesi. L'ultima volta che sono passati a Uomini e Donne, Aldo ha prima annunciato di aver tradito Alessia, poi che l'amore tra loro era finito, almeno da parte sua. La Cammarota ha tuttavia finora sperato che lui cambiasse idea e che tornasse sui suoi passi e, nelle ultime settimane, qualcosa è gradualmente cambiato. Prima qualche segno social di riavvicinamento fino a quando, a San Valentino, la coppia si è mostrata mano nella mano con le fedi di nuovo al dito, mentre Aldo ha sorpreso sua moglie portandola a cena nel posto in cui si sono sposati. È stata quella la conferma che tutti aspettavano: l'amore per i due è davvero tornato.

Uomini e Donne, Aldo e Alessia di nuovo insieme: il commovente annuncio in studio e la reazione sorpresa di Maria De Filippi (oggi 16 febbraio 2017) - E oggi, a Uomini e Donne, la coppia è tornata esordendo con una frase "A volte per ritrovarsi bisogna perdersi", ed eccoli poi entrare con il piccolo Niccolò, loro figlio, al seguito. Grandi applausi per loro ma in particolare per Alessia che confessa che in tutto questo tempo ha sperato che Aldo tornasse sui suoi passi e capisse il suo errore. Maria De Filippi dichiara allora di essere molto contenta per questo ritorno di fiamma e, anzi, si complimenta con Alessia per aver avuto la forza di lasciarlo andare e aspettare e sperare in un ritorno di Aldo, cosa che probabilmente non tutte avrebbero fatto per il proprio ex marito. Si parla poi del piccolo Niccolò che fa già l'attore, dice Alessia, mentre i suoi genitori hanno capito i reciproci errori e sanno di non doverli più ripetere. Ora stanno meglio di prima e il pubblico applaude per questa loro scelta mentre Maria è piacevolmente colpita dal recupero di qualche etto di lei e dalla “vergogna” minore di lui.

