Anche se è amore non si vede/ Su Canale 5 il film con Ficarra e Picone e Ambra Angiolini

ANCHE SE È AMORE NON SI VEDE , IL FILM IN ONDA SU CANAE 5 OGGI, 16 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Anche se è amore non si vede è il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 16 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola può essere inclusa nei film che appartengono al genere delle commedie sentimentali. Gli interpreti protagonisti della commedia sono Valentino Picone, Salvatore Ficarra, Ambra Angiolini e Diane Fleri. Il film è stato prodotto nell'anno 2011 quindi non può essere considerato una Prima Tv. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

ANCHE SE E' AMORE NON SI VEDE , IL FILM IN ONDA SU CANAE 5 OGGI, 16 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Valentino e Salvo si conoscono da tampo tempo, precisamente dai tempi in cui i ragazzi frequentavano la stessa scuola. I due amici lavorano anche insieme, infatti portano i turisti che arrivano a Torino in giro per la città su di un bus. Valentino è fidanzato da tanti anni con una ragazza molto bella. Quest'ultima si chiama Gisella e fa la hostess per una compagnia aerea molto importante. Valentino ama talmente tanto la sua fidanzata, da essere molto appiccicoso e da soffocare la giovane con regali eccessivi e spesso non graditi. Un giorno Gisella, stanca delle continue attenzioni del suo compagno, decide di interrompere la sua relazione. Valentino è distrutto e si rifugia in casa del suo amico Salvo. Dopo un pò di tempo, Valentino prende una decisione importante. Il ragazzo decide di far ingelosire la sua ex fidanzata, uscendo tutte le sere con Natasha, che è una sua collega di lavoro. Un giorno, ad una festa, Gisella, tornata da un viaggio di lavoro, vede il suo ex compagno che balla con Natasha. La ragazza, in preda alla gelosia, litiga furiosamente con Valentino, il quale le ripete invano di amarla tantissimo. Intanto in città arriva Sonia, che è molto amica di Salvo e Valentino. La ragazza è fidanzata con Peter, un ragazzo americano. La giovane, però, è segretamente innamorata di Salvo, il quale non ha voluto mai impegnarsi in un rapporto serio e duraturo. Ad un certo punto, Sonia lascia il suo ragazzo, che se ne torna in America. La donna allora sceglie di confidare i suoi sentimenti a Salvo, e dice all'amico che è stata sempre innamorata di lui. L'uomo, in preda alla paura, fugge dalla sua amica, facendole intendere di non amarla. Arriva il giorno del matrimonio di Orazio, che è un amico dei due protagonisti. Durante la cerimonia, si scopre che lo sposo ha una relazione da tanto tempo con Natasha e per questa ragione, costui viene picchiato dalla moglie Angela. Nel corso del litigio tra gli sposi, Valentino discute animatamente con Gisella, che lo incolpa di averla dimenticata troppo in fretta. Nel frattempo, Salvo capisce di amare la sua amica Sonia e con coraggio le comunica i suoi sentimenti, cercando di far pace con la ragazza. Dopo un pò di tentativi, l'uomo e la sua amica si riappacificano e si mettono insieme, mentre Valentino e Gisella comprendono di amarsi profondamente e scelgono di tornare insieme.

