Angelina Jolie & Jared Leto Fidanzati? / Brad Pitt se lo aspettava, questa l’indiscrezione dal mondo del gossip (oggi, 16 febbraio 2017)

ANGELINA JOLIE & JARED LETO FIDANZATI? ECCO COSA PENSA BRAD PITT (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Non ha fatto in tempo a divorziare da Brad Pitt che adesso i tabloid di tutto il mondo vogliono Angelina Jolie nelle braccia (magnifiche, per carità) di Jared Leo. L'attore che ha fatto sognare (e spaventare) milioni di persone con il suo Joker in Suicide Squad, si starebbe vedendo con l'ex signora Pitt, almeno stando a quello che si dice nel magico mondo del gossip. Nessuno dei due ha confermato nulla finora - e in realtà è molto probabile che i due siano solo semplici amici - ma c'è chi giura che tra loro c'è qualcosa e che addirittura Brad Pitt se lo aspettava. Secondo quanto riportato dal magazine Hollywood Life, Brad non sarebbe affatto sorpreso dall'eventuale liason, perché la sua ex moglie avrebbe sempre avuto un debole per Jared Leto (come biasimarla?), che ha conosciuto nel 2004 sul set del colossal Alexander (dove ha recitato anche il nostrano Raz Degan).

ANGELINA JOLIE E LA STORIA CON BRAD PITT - Angelina Jolie e Brad Pitt hanno infranto i cuori di tutti i romantici del mondo che pensavano che loro fossero l'incarnazione perfetta del vero amore. Belli, ricchi, di talento, sempre impeccabili, i Brangelina erano l'immagine della coppia felici: lungi dall'esserlo sul serio, dopo isole a forma di cuore e un numero di figli pari a una squadra di calcetto, hanno deciso di divorziare. E neanche in maniera pacifica, no: Angelina Jolie e Brad Pitt si stanno gettando addosso veleno dal primo giorno della fine della loro relazione, con l'ex Lara Croft che ha accusato il marito di fare uso di droghe e picchiare i figli. Come se non bastasse, Angelina Jolie ha chiesto aiuto all'ex rivale Jennifer Aniston, chiedendole di testimoniare in suo favore contro Brad Pitt: ma Jen, che ha iniziato a ridere da quando ha aperto il primo tabloid la mattina e ha appreso del divorzio, ha declinato gentilmente l'invito.

