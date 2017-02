Avanti un altro/ Video, Laura Cremaschi fa impazzire i fan con una pubblicità calda. Chi giocherà oggi, 16 febbraio 2017, in studio con Paolo Bonolis?

AVANTI UN ALTRO, VIDEO, LAURA CREMASCHI FA IMPAZZIRE I FAN CON UNA PUBBLICITÀ MOLTO CALDA (giovedì 16 febbraio 2017) - Tra i protagonisti di Avanti un Altro da quest'anno c'è anche Laura Cremaschi. La donna resa nota dai pronostici calcistici scritti sul corpo continua anche la sua attività online grazie anche a una maggiore visibilità acquisita. La donna ha pubblicato un video oggi che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan. Infatti pubblicizza una crema che scioglie l'adipe e mostra a tutti come le donne dovrebbero metterla su cosce e glutei. In costume intero inizia a girare un video che ha raccolto tantissimi like e anche alcuni commenti in tono entusiastico dei suoi follower. Nel commento scrive: "In questo video vi svelo un segreto super! E' adatto sia agli uomini che alle donne", clicca qui per il video e per i commenti dei follower. Staremo a vedere come si comporterà Laura Cremaschi e come sarà vestita nella puntata di oggi di Avanti un Altro.

AVANTI UN ALTRO, TORNA OGGI NEL PRE SERALE DI CANALE 5 IL PROGRAMMA CONDOTTO DA PAOLO BONOLIS (giovedì 16 febbraio 2017) - Torna anche oggi, giovedì 16 febbraio 2017, il consueto appuntamento con Avanti un Altro programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. L'orario è sempre lo stesso, nella fascia pre serale della rete ammiraglia di Mediaset Canale 5. Sicuramente sarà interessante vedere come si comporteranno i concorrenti di questa puntata e vedremo chi riuscirà a portare a casa il montepremi. Saranno diversi i siparietti comici con tanti protagonisti secondari pronti a invadere il palcoscenico da Miss Claudia Ruggeri a Laura Cremaschi. Ovviamente il tutto sarà contornato dalle curiosità e le nozioni di cultura generale che ogni giorno i telespettatori di Avanti un Altro possono recepire grazie alle domande di volta in volta fatte da Paolo Bonolis. Come al solito non mancherà la simpatia irriverente di Luca Laurenti, autore di numerosissime gag anche nella puntata di oggi grazie alla sua comicità e a un modo di fare che ha da sempre rapito il pubblico.

© Riproduzione Riservata.