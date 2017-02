BALLERINA/ Da oggi al cinema il film d'animazione diretto da Eric Summer ed Éric Warin (16 febbraio 2017)

BALLERINA, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (16 febbraio 2017) - Ballerina è un nuovo entusiasmante film di animazione in uscita in tutte le sale cinematografiche italiane oggi, 16 febbraio 2017. La regia è stata curata da Eric Summer ed Éric Warin, che hanno selezionato un cast di attori davvero interessante, che hanno egregiamente doppiato le voci dei diversi personaggi. Tra loro Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato, Federico Russo, Elle Fanning, Dane DeHaan ed La sceneggiatura è di Carol Noble, Eric Summer e Laurent Zeitoun e le meravigliose musiche sono state affidate a Klaus Badelt, che ha creato per questo film una colonna sonora davvero originale, che include il brano "Tu sei una favola" dell'artista Francesca Michielin.

BALLERINA, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (16 febbraio 2017) - Ballerina ci racconta la storia di una piccola orfana chiamata Felicie, che come tante bambine sogna di poter danzare e diventare un giorno un'Etoile del famoso teatro dell'Opéra di Parigi. Il film ci emoziona con un racconto suadente ed intenso sui sogni dei bambini, sogni che spesso diventano realtà, dicendoci come spesso nulla sia impossibile da realizzare. Emozioni dei piccoli ma che coinvolgeranno anche il mondo gli adulti. Félicie, insieme a Victor che vuole diventare un inventore, sono due bimbi in fuga che arrivano a Parigi in cerca del loro destino. L'ambientazione è quella della Parigi della Ville Lumière di fine ottocento, periodo storico di grandi cambiamenti e trasformazioni, che accoglie i due bambini mettendoli subito davanti alle grandi sfide della vita. La piccola Félicie conosce Odette, un'insegnante di danza, e si affida a lei per il suo percorso ricco di ostacoli. Dovrà competere infatti con Camille,sua rivale agguerrita, e Madame Le Haut, la mamma di Camille, pronta a tutto per garantire un ruolo alla figlia ne Lo Schiaccianoci.

BALLERINA, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITÀ (16 febbraio 2017) - Il film è davvero ben realizzato e coinvolgente, ricco di effetti speciali e colpi di scena. Si pensi che per rendere con il massimo realismo le sequenze dei balletti sono state usate particolari tecniche di motion capture su due eccellenti ballerini dell'Opéra di Parigi, Aurélie Dupont e Jérémie Belingard. Il cartone animato, tra sogni e fantasia, ci trascina in un vortice di incredibili emozioni, ricordando a grandi e piccoli quanto sia importante credere nei propri sogni ed accettare le grandi sfide della vita per poterli realizzare. Un film divertente, ma allo stesso tempo incredibilmente intenso e realistico. Da non perdere!

