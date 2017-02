BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 17 febbraio: scoppia lo scandalo a Los Angeles? Caroline tema per il suo bambino

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 17 FEBBRAIO: CAROLINE TEME LO SCANDALO - Nella puntata di Beautiful di domani assisteremo ad un triste colloquio tra Caroline e Thomas nel quale la Spencer esprimerà la sua preoccupazione per lo scandalo che potrebbe causare la notizia della paternità di Douglas. Per il momento sono riusciti a tenere la verità limitata alla loro piccola cerchia, anche grazie al potere dell'editoria Spencer, ma fino a quanto sarà possibile tenere il segreto? Consapevole che ciò non potrà durare a lungo, Caroline confesserà a Thomas di non essere pronta a finire sulla bocca di tutti e di avere quindi preso una decisione abbastanza radicale: lascerà Los Angeles per qualche tempo in compagnia del bambino, recandosi a New York dalle sue mamme che da tempo le chiedono di raggiungerle insieme al neonato. Tale decisione però non risulterà gradita a Thomas, che mai vorrebbe allontanarsi dal figlio. Il giovane rampollo Forrester faticherà a nascondere la sua delusione, riuscirà ad evitare la partenza di Caroline e del piccolo?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 16 FEBBRAIO: STEFFY OTTIENE LA SUA VENDETTA? - Fin dal giorno del suo ingresso nelle trame di Beautiful, Quinn Fuller ne ha combinata una per colore, riuscendo a sconvolgere la vita di numerosi personaggi. Come non ricordare l'aborto di Hope, avvenuto dopo una terribile discussione con la suocera? E più di recente il rapimento di Liam? In un modo o nell'altro la gioielliera è riuscita a farla franca, non pagando per i suoi errori che invece hanno avuto conseguenze importanti nelle relazioni del figlio, prima con Hope e ora con Steffy. Ma questa volta, per Quinn tutto potrebbe essere diverso: Eric dichiarerà di non volerne più sapere di lei, consapevole che tale relazione potrebbe far soffrire la nipote e causare grandi contrasti in famiglia. La Fuller verrà quindi cacciata da Montecarlo e rimandata a Los Angeles, dove dovrà restare lontana dai Forrester e gli Spencer. Steffy otterrà così la sua vendetta dalla donna che l'ha separata da Liam, sarà la volta buona?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 17 FEBBRAIO: NUOVE PROMESSE DA MERCANTE PER WYATT - Beautiful riprenderà domani il suo posto di comando nel ricco palinsesto di Mediaset, confermando quanto sia fragile il matrimonio di Steffy e Wyatt. La scoperta della relazione clandestina tra Eric e Quinn ha esasperato la Forrester, che aveva espressamente chiesto alla suocera di restare lontana dalla sua vita e di quella di tutta la sua famiglia. La donna non l'ha ascoltata, dimostrando di non essere affatto cambiata come aveva voluto far credere a tutti. Secondo Steffy, però, anche Wyatt avrà la sua parte di colpa in questa vicenda: anche lui aveva rassicurato la moglie in varie circostanze, ripetendole che non doveva preoccuparsi e che Quinn non sarebbe più stata una minaccia per loro. Di fronte ai rimproveri della moglie, Wyatt sarà costretto a tranquillizzarla, dicendole che la madre non proverà più a rivedere Eric e che questo triste capitolo potrà dirsi presto concluso. Ma davvero sarà possibile credere a queste nuove promesse da mercante del giovane Spencer?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 17 FEBBRAIO: ERIC HA LE IDEE CHIARE, DURERA'? - Nella puntata di Beautiful di domani Eric continuerà ad aver le idee molto chiare per quanto riguarda il futuro della sua relazione con Quinn. Sebbene quest'ultima abbia cercato di convincerlo a cambiare idea in tutti i modi possibili, il patriarca Forrester è rimasto fermo nelle sue intenzioni, convinto che la donna non potrebbe mai essere accettata in famiglia. Sarà soprattutto Steffy a preoccupare Eric, considerando che proprio la dark lady le ha causato problemi a non finire, separandola da Liam con i suoi subdoli intrighi. Ma anche se lo stilista avrà le idee molto chiare, il suo colloquio con Wyatt metterà in evidenza una certa amarezza, per aver posto fine ad una relazione per lui importante. Anche se Eric non vorrà ammetterlo, la Fuller è davvero entrata nel suo cuore, occupando quegli spazi rimasti vuoti fin dalla morte di Stephanie (escludendo la breve parentesi con Taylor). Ma fino a quando riuscirà a nascondere questi sentimenti per il bene della sua strampalata famiglia?

