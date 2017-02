BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate italiane e americane: le Spectra rovinano l'immagine pubblica di Steffy, e l'odio aumenta...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: LE SPECTRA DISTRUGGONO L'IMMAGINE DI STEFFY - L'interesse nei confronti di Steffy nei social network proseguirà anche dopo la fine del suo matrimonio con Wyatt. Nelle puntate americane di Beautiful, la Forrester avrà un nutrito seguito di followers che terranno sotto controllo i suoi movimenti, siano essi degli scatti con abiti di alta moda o scivoloni mediatici da evitare. Proprio per questo Sally Jr ha organizzato la scenata al ristorante, che le ha permesso di conquistare l'interesse della stampa e di molti sostenitori dell'Amministratore Delegato della Forrester Creations. Ben diverso è il caso di Steffy, che più di qualcuno ha criticato per il modo con il quale ha affrontato il diverbio con la meno famosa antagonista. Comunque sia, la vicenda potrebbe peggiorare in occasione del matrimonio di Zende e Nicole. Rinnovando l'intento della nipote di mantenere alto l'interesse mediatico, sarà Shirley a presentarsi in tale cerimonia e le sue intenzioni non saranno affatto delle migliori. Cosa si inventerà questa volta?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 16 FEBBRAIO: ERIC AMA QUIN MA... - Eric rinuncerà alla sua felicità per il bene della famiglia? Sarà questa la grande notizia della puntata di Beautiful di oggi nella quale il patriarca Forrester resterà fermo nella sua precedente decisione di porre fine alla sua relazione con la gioielliera. Pur consapevole dei sentimenti che lo legheranno a lei, il nonno di Steffy affermerà di non poter fare un simile affronto alla nipote e a tutto il resto della famiglia, che non potrà mai accettare di dare alla donna una seconda possibilità. E mentre Quinn proverà in tutti i modi di convincere l'amante a cambiare idea, anche se con scarsi risultati (almeno per il momento), sarà Wyatt ad ascoltare le confessioni di un sempre più depresso Eric. Solo con il figlio di Quinn, quest'ultimo avrà il coraggio di ammettere di tenere molto alla donna, anche se per loro non sarà mai possibile una frequentazione alla luce del sole. Siamo davvero certi che sarà questa la sua idea finale?

