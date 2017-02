BELEN RODRIGUEZ: LA CRITICA SU ANDREA IANNONE E LA RISPOSTA DELLA SHOWGIRL (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Le polemiche intorno alle storie d'amore di Belen Rodriguez non accennano a placarsi: la showgirl argentina continua a essere sempre al centro di polemiche, prima per il suo divorzio da Stefano De Martino, adesso per la sua storia d'amore con Andrea Iannone, che i fan proprio non vogliono mandare giù (e non se ne capisce il motivo visto che la vita non è la loro). Stavolta Belen Rodriguez ha dovuto rispondere a un utente che l'ha rimproverata di aver detto che lei si stanca facilmente delle persone e che tra poco si sarebbe scocciata quindi anche di Andrea Iannone. "No ho mai detto questo...... io ho detto che ho bisogno di stimoli, ma non da diverse persone, dalla stessa....... so che non è facile, Ma io cambio sempre per piacere al mio compagno, cambio nel senso che sono sempre diversa, per stimolare...... e se lo faccio io perché non lo possono fare gli altri? Non bisogna dare mai nulla per scontato! Ma non come banale frase detta, davvero intendo! Nulla nulla, l'amore è ogni giorno una sfida..... ed è bellissimo rimanere".

BELEN RODRIGUEZ: LA CRITICA SU ANDREA IANNONE E LA RISPOSTA DELLA SHOWGIRL (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Belen Rodriguez spesso deve intervenire nelle discussioni che infiammano i suoi profili social riguardo le sue relazioni sentimentali. Non è la prima volta che deve rispondere a qualche malelingua che insinua cattiverie sul suo rapporto con l'ex marito, Stefano De Martino, o che dice che il suo rapporto con Andrea Iannone è dettato dalla falsità. Una vita non facile quella di Belen Rodriguez, che viene sempre presa di mira qualsiasi cosa faccia. La showgirl argentina tra l'altro, sembra fare sul serio con Andrea Iannone, tanto che pare che i due stiano cercando addirittura casa a Milano insieme. Dopo il divorzio da Stefano De Martino può finalmente sentirsi libera di cominciare una nuova vita libera dai legami e dai vincoli del passato, e sembra che abbia preso positivamente questa scelta fatta in passato. Quali saranno i suoi prossimi passi? Non vediamo l'ora di scoprirlo.

© Riproduzione Riservata.