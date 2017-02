CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: ELENA SOFIA RICCI OSPITE SU RAI 1, ECCO DOVE (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Sempre meno ore ci separano dall’ottava puntata di Che Dio ci aiuti 4: la fiction di LuxVide tornerà in scena la prossima domenica, e le anticipazioni non possono che far esultare il pubblico di Rai 1. Nel primo episodio in programma - “Orgoglio e pregiudizi” - la colonna portante della storia - Suor Angela, interpretata dalla magistrale Elena Sofia Ricci - cercherà di aiutare ill piccolo Mauro ad affrontare la fresca separazione dei suoi genitori. Il caso si rivelerà molto più complicato del previsto, ma la religiosa potrà contare sulla vecchia alleanza con Guido Corsi, grazie al ritorno fulmineo di Lino Guanciale nel cast di Che Dio ci aiuti. Come andrà a finire per la suora e l’avvocato? Riusciranno a centrare il segno? Un’altra novità, sempre riguardante Elena Sofia Ricci, farà brillare gli occhi dei fans di Che Dio ci aiuti: oggi, giovedì 16 febbraio 2017, parte sul piccolo schermo della prima rete nazionale il nuovo programma Dopo Fiction, guidato da Frassica, Insinna e Guetta. Proprio la nostra Suor Angela è attesa come ospite: come interverrà?

