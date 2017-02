COLPEVOLE D'INNOCENZA/ Su Rete 4 il film con Ashley Judd e Tommy Lee Jones

COLPEVOLE D'INNOCENZA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 16 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Colpevole d'innocenza è il film in onda su Rete 4 oggi, 16 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola del 1999 che è stata diretta da Bruce Beresford (A spasso con Daisy, Cook, Mao's last dancer) ed interpretata da Ashley Judd (Il collezionista, High crimes - Crimini di stato, Qualcuno come te), Tommy Lee Jones (Non è un paese per vecchi, Men in black, Il fuggitivo) e Bruce Greenwood (Un amore senza fine, Io robot, Into darkness - Star trek). Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

COLPEVOLE D'INNOCENZA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 16 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Nick (Bruce Greenwood) e Libby (Ashely Judd) sono una coppia benestante che vive in una elegante villa sul mare con il figlio Matthew. I due partono per un week end in barca, ma la mattina la barca viene rinvenuta dalla Guardia Costiera. Nick è scomparso, e Libby ha in mano un coltello sporco di sangue. Nick viene quindi dato per morto, e Libby viene condannata per omicidio, nonostante si professi innocente e non ricordi nulla di quella notte, se non di essersi svegliata e di avere trovato tracce di sangue e il coltello. Il figlio Matthew è stato affidato intanto ad un'amica di famiglia, Angela (Annabeth Gish), e i due fanno regolarmente visita alla madre in carcere. Ad un certo punto entrambi scompaiono, ma Libby riesce a rintracciarli telefonicamente a San Francisco, dove pare che il bambino viva con il suo papà. Libby scopre quindi che Nick viveva una seconda vita, e che ora è ancora vivo e vive sotto un altro nome con l'amante e il figlio. Libby confessa allora l'omicidio e, grazie alle attenuanti e alla buona condotta, riesce ad uscire di carcere in anticipo. La ragazza scopre rapidamente che l'amica Angela, affidataria del figlio, è morta da diversi anni a causa di un incidente dalle dinamiche molto sospette, e che il marito ha ora adottato il nome di Jonathan Devereaux. Visto che è già stata condannata per l'omicidio di Nick è ha già scontato la condanna, può programmare di uccidere il marito e non subire altre conseguenze.

