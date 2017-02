COSTANZA CALABRESE, VIDEO: LA GIORNALISTA LANCIA IL METEO MA NON CI RIESCE PER UN ATTACCO DI TOSSE. IL PRECEDENTE DEL TAVOLO TRASPARENTE (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Costanza Calabrese è finita un'altra volta nel mirino della critica del web quella che si sofferma a guardare più situazioni anche all'apparenza insignificanti che altre magari pronte a destare sgomento. Infatti tutti dovrebbero sottolineare di più quanto sia brava Costanza Calabrese nel suo lavoro, invece di far diventare virale un video in cui ha una piccola defiance a causa di un colpo di tosse di troppo. In passato la giornalista era finita ancora una volta in questa spirale per un'altra situazione imbarazzante. Le veniva criticato infatti il fatto che si vedesse in trasparenza a causa del tavolo di vetro del Tg5 qualche trasparenza di troppo. Una storia senza fine che ancora oggi riecheggia sul web per quello spietato gusto di giudicare questi episodi di pochezza impressionante invece di valutare il valore di una vera professionista.

COSTANZA CALABRESE, VIDEO: LA GIORNALISTA LANCIA IL METEO MA NON CI RIESCE PER UN ATTACCO DI TOSSE (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Costanza Calabrese è stata colta da un attacco di tosse improvvisa mentre al Tg5 stava per lanciare il meteo. Un momento di imbarazzo che di solito non si vede in televisione e che ha colto questa splendida e molto professionale giornalista. Di sicuro però Costanza Calabrese non poteva fare niente per evitare una situazione casuale e che può capitare sia per un raffreddore oppure anche per un semplice problema con la saliva. Il video in questione è subito diventato virale con il pubblico che si è scatenato in commenti e condivisioni anche grazie ai social network. Un piccolo episodio che sicuramente non va minimanete a ledere la grande professionalità di Costanza Calabrese spesso troppo presa di mira dalla critica sul web che si diverte a commentare più episodi come questo che la sua professionalità e tutte le volte che invece riesce a dimostrare il suo valore. CLICCA QUI PER IL VIDEO

