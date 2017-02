DALIDA / Film Rai1, recensione: Sveva Alviti, interpretazione sontuosa di un personaggio drammatico

DALIDA, FILM RAI 1, RECENSIONE: SVEVA ALVITI, INTERPRETAZIONE SONTUOSA DI UN PERSONAGGIO DRAMMATICO - Sveva Alviti sontuosa nei panni di Dalida, personaggio affascinante e indimenticato nel mondo dello spettacolo. La pellicola di Lisa Azuelos ripercorre tutta la storia della cantante italo-franco-egiziana, tra esibizioni spettacolari, storie d'amore e incredibili drammi. Dalida è diventata una delle donne più amate in Francia tra gli anni sessanta e gli anni ottanta. La sua vita è stata segnata dal suicidio di Luigi Tenco durante il Festival di Sanremo al quale parteciparono entrambi. Tenco rappresentava la grande storia d'amore dell'epoca, la sua morte sconvolgerà la vita della donna per sempre. Dalida diventa estremamente fragile, la sua vita prende una piega molto pericolosa dal sapore amaro, al contrario di ciò che appare in pubblico. Dalida è un film intenso, coinvolgente e sorprendente. La critica era stata giustamente benevola nei confronti della pellicola di Lisa Azuelos. Anche il nostro giudizio, inevitabilmente, è positivo. Dalida è un film che ha regalato grandi emozioni nella prima tv assoluta su Rai Uno.

