DOPO FICTION/ Nino Frassica e Flavio Insinna, anticipazioni: tra ospiti e risate nel nuovo programma di Rai 1 (oggi, 16 febbraio 2017)

DOPO FICTION, NINO FRASSICA E FLAVIO INSINNA TRA OSPITI E RISATE NEL NUOVO PROGRAMMA DI RAI 1: CHI CI SARÀ? (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Arriva il Dopo Fiction: dopo Sanremo 2017 c’è il Dopo Festival, e allora perché non realizzare un appuntamento divertente e ricco di ospiti dove ci sia spazio per commentare vecchie e nuove proposte del piccolo schermo? Nino Frassica ci ha pensato, e insieme a Flavio Insinna oggi - giovedì 16 febbraio 2017 - è pronto a sbarcare sul piccolo schermo di Rai 1 a partire dalle 23.35 (dopo Un passo dal cielo, per intenderci) con la prima puntata dello show. Certo la personalità dei due attori - che hanno condiviso il cast di Don Matteo a lungo - sarà fondamentale: il loro carisma e i loro interventi saranno certamente in grado di coinvolgere i telespettatori. Dopo Fiction è un luogo dove si discute delle fiction, degli attori che vi recitano: dove si può analizzare la story-line di determinati personaggi, commentare alcuni addii. Si ha anche occasione di riprendere e sottolineare i vantaggi che i set di molte delle serie hanno portate a determinate città. In studio, al fianco di Frassica e Insinna, ci sarà anche Laura Guetta, ma a Dopo Fiction - per il primo appuntamento - non mancheranno diversi ospiti, attori di fiction già trasmesse e anche non ancora trasmesse. Il primo, infatti, sarà Beppe Fiorello - in scena la prossima settimana con la miniserie ‘I Fantasmi di Portopalo’ - ma non mancheranno Terence Hill, amatissimo in Un passo dal cielo, e il suo nuovo sostituto Daniele Liotti. Infine, non mancherà Elena Sofia Ricci, che veste i panni di Suor Angela in Che Dio ci aiuti.

