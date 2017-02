Dalila Iardella / La fidanzata di Francesco Gabbani tra i segreti del cantante di Occidentali's Karma

DALILA IARDELLA: FRANCESCO GABBANI E I SEGRETI DEL CANTANTE DI OCCIDENTALI'S KARMA (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Nonostante tutto, ragazze e ragazzi, mettetevi l'anima in pace: Francesco Gabbani è felicemente fidanzato e convive da quattro anni! La fortunata si chiama Dalila Iardella, abita a Carrara e di professione fa la tatuatrice. Il cantante di Occidentali's Karma sembra essere molto innamorato di lei, tanto che parlando della fidanzata a Novella 2000, ha detto: "Dopo quattro anni di convivenza, ora mi torna difficile pensare alla mia vita senza Dalila. Se oggi sono più sereno, buona parte del merito è suo". Anche se Gabbani non approva tutta la sua passione per i tatuaggi, lui che di disegni con l'inchiostro sulla pelle non ne ha nemmeno uno. "Da quando sto con Dalila ho un'opinione migliore dei tatuaggi e ho compreso meglio la loro cultura. Comunque non farò mai tatuaggi. Quando Dalila è tornata a casa con il tatuaggio sulla mano, che le ha fatto il famoso Sebastian Madera, non è che abbia fatto i salti di gioia: ma come si fa a tatuarsi la mano?", aveva detto Francesco al magazine Di Più.

FRANCESCO GABBANI, I SEGRETI DEL CANTANTE DI OCCIDENTALI'S KARMA: SUPERDOTATO O AIUTO DA CASA? (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Non facciamo gli ipocriti: a tutti è caduto l'occhio sui pantaloni di Francesco Gabbani e su un rigonfiamento sospetto che s'intravedeva durante l'esibizione con Occidentali's Karma. Finalmente il dubbio è stato dissipato, ed è stato proprio il vincitore del Festival di Sanremo 2017 a svelare il motivo di tanto clamore durante la trasmissione Un giorno da pecora. "So di cosa si parla in giro, ne sono venuto a conoscenza queste ore. Come tutti gli espedienti che ho usato a Sanremo per attirare l’attenzione, dalla scimmia al titolo particolare, devo dire che il "canovaccio" che ho arrotolato dentro le mutande ha funzionato. L'avevo portato apposta da casa", ha detto Francesco Gabbani. Sarà vero? A noi sembra più una presa in giro, a conferma della genuinità e della naturalezza del fisico del cantante, che probabilmente ha voluto dare questa risposta per un eccesso di umiltà.

© Riproduzione Riservata.